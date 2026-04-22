Centenares de escolares de la comarca participan en la movilización educativa en defensa de la huerta en Picanya

Cerca de 500 personas de las comunidades educativas de ocho centros de diferentes localidades de l'Horta Nord y l'Horta Sud, así como personas de las entidades sociales que organizan la Marxa d’escoles per l’Horta, han recorrido los caminos de la huerta hasta llegar al IES Enric Valor de Picanya por el lema "Sense horta mengem fang", en recuerdo de la dana de octubre de 2024, coincidiendo con el Día de la Tierra.

Los alumnos y docentes han salido de sus respectivos centros: el CEIP Mare de Déu del Pilar, de Bonrepòs i Mirambell; el IES de Massamagrell; el IES de Tavernes Blanques, el IES La Moreria, de Mislata; y el IES Campanar, el IES Juan de Garay y el Centro formativo de personas adultas Vicent Ventura, de València, para llegar sobre las once al punto de encuentro en Picanya.

Objetivos

El objetivo de esta acción colectiva es reivindicar la protección de un espacio clave para el territorio, el medio ambiente y la alimentación de proximidad que se ha revelado "clave en el actual contexto de emergencia climática, tanto en la producción de alimentos como en infraestructura de vida. Queremos que la alimentación saludable, sostenible y justa sea un derecho para todas las personas", explica Doris Monrós, técnica de Justicia Alimentaria, una de las entidades organizadoras del evento.

Tras la llegada al instituto Enric Valor han participado todos en la creación de un mural y se han realizado actividades y dinámicas colectivas en las que el alumnado de los diferentes centros ha podido compartir su experiencia sobre la necesidad de cuidar y preservar la huerta ante las amenazas urbanísticas, ambientales y sociales que la afectan.

"La Marxa d’escoles per l’Horta convierte el espacio público en una extensión del aula como colofón de un trabajo de concienciación que incluye visitas a proyectos agroecológicos y rutas, y esto es fundamental en la formación de una ciudadanía crítica y arraigada en su entorno", añade la técnica de Justicia Alimentaria.

Origen de la marcha

Esta iniciativa está impulsada por la Xarxa d’Escoles per l'Horta, una agrupación informal de docentes de primaria, ESO y escuelas de personas adultas de València y de los pueblos de la huerta, como Justicia Alimentaria, Per l'Horta y la Asociación de Vecinos y Vecinas de Orriols, que nació la primavera de 2015. Después de nueve años, la cita se ha consolidado como una referencia para toda la comunidad educativa.