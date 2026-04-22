El Col·lectiu Soterranya de Torrent mide la contaminación por dióxido de nitrógeno en centros educativos de la ciudad

El Col·lectiu Soterranya de Torrent es una de las entidades que ha participado en la campaña de los grupos ecologistas para medir la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) en los entornos de los centros educativos, y lo ha hecho implicando a los pequeños usuarios del Espacio Parreño, del barrio del Xenillet y la mayoría de ellos alumnos del CEIP Juan XXIII.

Además de la labor educativa que están desarrollando en este sector de la ciudad, también pretenden dejar huella en la concienciación medio ambiental, en la que los niños se han involucrado de lleno y han sido los protagonistas. El estudio advierte de que dos de los cinco centros en los que se han realizado las mediciones, el Juan XXIII y El Molí, superan el límite anual establecido en la directiva europea.

"Ha sido muy interesante hacer estas mediciones con ellos", explican desde el colectivo, "han mostrado mucho interés y es bueno que entiendan lo que representa la contaminación y que hay que apostar por los medios de transporte sostenibles", señalan. Y es que otro de los proyectos que desarrolla el colectivo es 'Bicis para todas', a través del cual recuperan estos vehículos de dos ruedas y se entregan a personas vulnerables para sus desplazamientos.

Los pequeños acompañan a los miembros del colectivo a instalar los captadores. / C. S.

Primera vez

Este es el primer año que participan en la campaña de la mano de colectivos ecologistas y ciudadanía de València y área metropolitana. "Hemos seguido el mismo calendario de instalación de captadores pasivos (muestreos entre el 7 y el 28 de noviembre de 2025) que en nuestro caso han sido un total de cinco, con la ayuda de los niños", explican y advierten de que, a pesar de que Torrent cuenta con una estación fija de medición de contaminación atmosférica de la Generalitat Valenciana en el Vedat de fondo suburbano, "en el momento del estudio no estaba físicamente por lo que no se pudieron instalar captadores pasivos de control".

Resultados en Torrent

Sobre los datos, todos los centros superan la recomendación anual de la OMS para la protección de la salud, 10 μg/m3 de NO2 anual. Dos de los cinco (CEIP El Molí y CEIP Juan XXIII) superarían el límite anual de la directiva europea llegando casi a los 25 μg/m3, recomendación diaria de la OMS para la protección de la salud, mientras que los otros tres centros están cerca de los 20 μg/m3. Los CEIP con valores más elevados, como son el CEIP El Molí y CEIP Juan XXIII, se sitúan cerca de vías con intensidad de flujos de vehículos a combustión elevada.

El CEIP El Molí se encuentra muy próximo a la Ronda del Safranar, vía de intensa circulación, pues conecta Torrent, Alaquàs y Picanya. El CEIP Juan XXIII se encuentra situado entre la calle València (vía de alta densidad de tráfico, estrecha y con alta densidad de edificación y escasas zonas verdes) y el barranco de Torrent.

Uno de los dispositivos para medir la contaminación. / C. S.

Incumplimientos y soluciones

Los otros tres centros que cumplen con la nueva directiva europea de calidad del aire se encuentran en zonas urbanas con menos densidad de tráfico rodado. "Hay que crear entornos más amables y fomentar trayectos a pie, en bici o transporte público", explican desde Soterranya.

Desde el colectivo señalan que "Torrent continúa incumpliendo la obligación de tener una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en funcionamiento antes de 2023. El proyecto está redactado desde junio de 2024, pero no ha pasado por el pleno ni ha sido sometido a exposición pública, por lo que no existe una ordenanza municipal que le dé soporte legal".