Alfara del Patriarca recupera el Castell de la Senyoría con una subvención de un millón de euros de la Diputación

Alfara del Patriarca por fin va a poder trasladar su ayuntamiento al Castell de la Senyoría, gracias a la subvención decasi un millón de euros de la Diputació de Valencia. Fue en 2021 cuando el consistorio anunció que tras más de 30 años de pequeñas reformas, por fin estaba a la espera del ok de la consellría para la última gran reforma, que incluía un ascensor para hacer accesible el edificio y que se iba a subvencionar con los 300.000 euros del Plan de Inversiones. Han pasado cinco años de inoperancia hasta este miércoles cuando el ente provincial ha rescatado el Plan de Recuperación del Patrimonio, que incluye la restauración de estepalacio entresus grandes proyectos.

Este Bien de Interés Cultural (BIC), situado en el centro del municipio, tiene sus orígenes en el siglo XIV, aunque su estructura arquitectónica corresponde a un palacio del siglo XVI. A lo largo de su historia ha tenido distintos usos y estuvo abandonado durante el siglo XX hasta la intervención de la Diputació de València en 1980 para adaptarlo a dependencias culturales y administrativas del ayuntamiento. Ahora, la corporación provincial vuelve a invertir en este palacio, también conocido como Castell dels Cruïlles, para protegerlo y adaptarlo a las necesidades del municipio.

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Es un edificio que presenta la típica estructura de mansión señorial, planta sensiblemente cuadrada en torno a un patio con la escalera cubierta por una amplia marquesina. Tiene tres alturas (planta baja, principal y cambras), y solo se conserva en pie una torre. En la estancia del primer piso de la torre quedan vestigios de lo que debió ser el antiguo oratorio; conserva el alfarje decorado, probablemente de la época en que Bonifacio Ferrer era Señor de Alfara

Aparte del Palacio de Alfara del Patriarca, la Diputació va a acometer otros dos proyectos más en l'Horta Nord que suma en total con Alfara 1.253.000 euros y en l’Horta Sud, 153.000 euros en una actuación.

En el municipio vecino, Vinalesa, también se restaurará el centro cívico de l’Antiga Fàbrica de la Seda, con 112.000 euros. Se rehabilitará y se hará un tratamiento antitermitas en la cubierta. Además, se repararán y adecuarán menajes interiores. La fábrica, fundada por la familia francesa Lapayesse en 1770, está considerada la primera fábrica textil de València. Está formada por conjunto de naves dispuestas alrededor de un patio central, que desde hace años se dedican a dependencias municipales.

También en l’Horta Nord, se restaurarán distintas dependencias del Palau Castell de Albalat dels Sorells con una inversión de 143.000 euros. El palacio señorial, del siglo XV y situado en el centro del municipio, es una joya del gótico civil valenciano protegido como BIC desde 1985.

Claustro de las Carmelitas de Beniparrell. / A.B.

Por lo que se refiere a l’Horta Sud, se invertirán 153.000 euros en la primera fase de la restauración del claustro del antiguo convento de las Carmelitas. Del siglo XVIII, es uno de los mayores patrimonios del municipio.

Plan de Recuperación del Patrimonio

La Diputació de València ha anunciado este miércoles los 30 proyectos aprobados en otros tantos municipios para la rehabilitación de joyas patrimoniales de 13 comarcas. Con una inversión cercana a los 12 millones de euros, el Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano tiene como objetivo “restaurar bienes inmuebles que aportan identidad al territorio y nos acercan a nuestra historia”, ha explicado la vicepresidenta Natália Enguix, quien ha considerado que el programa “nunca debió abandonarse”. Por su parte, el presidente, Vicent Mompó, ha avanzado la intención de la corporación de ampliar el número de municipios beneficiados con otros cinco millones de euros: “de esta forma podremos atender todas las solicitudes presentadas”.

La responsable de Cooperación Municipal y coordinadora del plan ha expuesto una a una las actuaciones que acometerán los ayuntamientos en los próximos meses en edificios catalogados como BIC o Bienes de Relevancia Local. “En esta primera convocatoria, después de ocho años sin que se haya puesto en marcha el programa, hemos atendido todas las solicitudes que hemos podido, pero nuestra intención es no dejar a nadie fuera y seguir recuperando el rico patrimonio que forma parte de la historia de nuestros pueblos y comarcas”, ha afirmado Natàlia Enguix en referencia a la ampliación presupuestaria anunciada por el presidente.

Mompó y Enguix con el alcalde de Albalat dels Sorells, Nicolau Claramunt. / Raquel Abulaila

Todas las actuaciones financiadas tienen un presupuesto superior a 100.000 euros y pueden recibir una subvención de hasta el millón de euros en el caso de Bienes de Interés Cultural y hasta 500.000 para los Bienes de Relevancia Local. El 75% de la ayuda concedida se pagará en el momento de la adjudicación de las obras y el resto tras la justificación de los trabajos. “Hablamos de castillos, torres, palacios, ermitas y otros edificios históricos en los que la Diputación seguirá interviniendo para evitar su deterioro e impulsar su impacto en el turismo”, ha señalado el presidente Mompó.

En palabras del máximo responsable provincial, “hoy estamos aquí para acabar con un silencio administrativo que ha durado ocho años, para responder con hechos e inversión a quienes vaticinaban que íbamos a condenar a la parálisis a nuestros pueblos por no tener presupuesto”. La respuesta del gobierno que encabeza Mompó es “el mayor impulso al patrimonio valenciano en la última década, una apuesta estratégica que no es un plan de chapa y pintura, sino un ejemplo de justicia territorial, de invertir en nuestra historia respetando el pasado y mirando hacia el futuro, con proyectos que generan trabajo, crean turismo y dan motivo a nuestra gente para que se quede a vivir en sus pueblos”.

La vicepresidenta Enguix ha explicado que “algunas de las actuaciones dan respuesta a edificios afectados por la dana, y otras simplemente servirán para mejorar las condiciones de inmuebles con un importante valor patrimonial que han sufrido un grave deterioro al no actuar en su conservación”. El presidente Mompó, por su parte, ha insistido en que “no hemos venido a administrar la nostalgia de lo que fuimos, sino a construir el orgullo de lo que somos, rescatando del olvido nuestros palacios, castillos y ermitas y haciendo el esfuerzo que merece nuestra historia”.

En la misma línea se ha expresado el arquitecto Tirso Ávila, técnico especialista en intervención en Patrimonio, al asegurar que el plan de subvenciones impulsado por la Diputación “supone la recuperación de una tradición importante de apoyo al patrimonio inmueble de la provincia”. Una de las grandes virtudes del programa, en opinión del experto, “es que lo promueve una administración que conoce de primera mano el territorio, con una visión directa de los municipios, de sus necesidades y de las dificultades que afrontan”.