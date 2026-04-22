La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja

La Diputación de Valencia ha puesto en servicio el tronco principal de la carretera CV-370 en el tramo que conecta Manises con Riba-roja de Túria, dentro del proyecto de desdoblamiento impulsado por el área de Carreteras. Esta actuación tiene como objetivo reforzar la seguridad vial y aumentar la capacidad de una de las vías con mayor volumen de tráfico del área metropolitana.

La diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda, Reme Mazzolari, explica que “se trata de una apertura técnica para habilitar la circulación por el eje principal de la nueva plataforma” y subraya que “esto generará una mejora inmediata en la fluidez del tráfico mientras continúan los últimos trabajos antes de culminar la obra en su totalidad”.

Mazzolari añade que “una vez finalizada completamente la actuación, la Diputación estudiará solicitar la cesión de la titularidad de la vía a la Generalitat, ya que nuestra prioridad es concentrar esfuerzos e inversiones en carreteras secundarias y comarcales que vertebran el territorio y prestan servicio directo a los municipios más pequeños”.

La Diputació abre al tráfico el tronco principal de la CV-370 entre Manises y Riba-roja de Túria y afronta la fase final de las obras. / Diputación de Valencia

“La prioridad es que Red Eléctrica retire las torres de alta tensión"

Asimismo, señala que “la prioridad ahora es que Red Eléctrica retire las torres de alta tensión existentes en la zona para poder completar las actuaciones de mejora de la seguridad en una vía por la que circulan más de 20.000 vehículos diarios”.

Cuatro fases

Debido a la magnitud de la intervención en la CV-370, el área de Carreteras ha estructurado el proyecto en cuatro fases diferenciadas. Esta cuarta y última fase, con un presupuesto de 12,5 millones, contempla la duplicación de la calzada con control total de accesos, separando el tráfico local del de paso mediante vías de servicio.

El acceso a las urbanizaciones Montemayor, El Collado y La Presa se realizará a través de dos glorietas conectadas por una nueva estructura bajo la que discurre el eje principal de la carretera.

Además, la seguridad vial se reforzará con la construcción de una vía ciclopeatonal que da continuidad a los tramos ejecutados en fases anteriores. También se incluyen actuaciones de integración paisajística, con plantación de arbolado y arbustos, instalación de pantallas acústicas y habilitación de pasos de fauna.

El proyecto se completa con obras de drenaje y urbanización, la reubicación de paradas de autobús, nuevas redes de alumbrado, señalización, sistemas de contención y la reposición de servicios afectados, como el desvío de la conducción de agua potable.