Foios impulsa una segunda planta fotovoltaica para extender el autoconsumo y abaratar la luz

El Ayuntamiento de Foios prepara la ampliación de su comunidad energética local con una segunda planta fotovoltaica, una iniciativa con la que busca extender el autoconsumo colectivo y abaratar la factura eléctrica de más hogares del municipio. El proyecto llega tras la buena acogida de la primera instalación, ubicada sobre la cubierta del CEIP Rei en Jaume.

La planta ya en funcionamiento cuenta con una potencia de 108,90 kWp y 32,8 kWh de almacenamiento, y ha permitido que las familias adheridas se beneficien de un modelo de energía compartida basado en fuentes renovables. Lac ubierta del colegio repleta de paneles solares se ha convertido ya en una de las referencias visibles de la transición energética local.

Reducir emisiones

Desde el punto de vista ambiental, la iniciativa refuerza la apuesta de Foios por un modelo más sostenible, de proximidad y menos dependiente de fuentes fósiles. Además de reducir emisiones, este tipo de instalaciones favorecen una generación eléctrica más distribuida y acercan la producción energética al consumo cotidiano del vecindario.

Más energía limpia

El alcalde, Sergi Ruiz, y la concejala de Medio Ambiente, Agricultura y Sostenibilidad, Amparo Pérez, enmarcan esta estrategia en la voluntad municipal de avanzar hacia un sistema energético “más eficiente, sostenible y arraigado al territorio”. "Desde el primer momento, en el equipo de gobierno hemos apostado firmemente por la implantación de fórmulas de producción de energía limpia y por el avance hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y arraigado al territorio para aproximarse a la autonomía energética para proteger la prosperidad, lo que es imprescindible y prácticamente incuestionable en el mundo en el que vivimos, como está demostrando el marco geopolítico tan complicado", han precisado.

Aunque el Ayuntamiento no forma parte de la comunidad energética como socio, sí ha ejercido de impulsor y facilitador institucional, cediendo el espacio municipal del colegio para hacer posible la primera instalación, articulada jurídicamente a través de la cooperativa Sapiens Energía.

Negociación en marcha

Ahora, el consistorio trabaja en la segunda fase. Según la información municipal, ya se han solicitado las ayudas correspondientes y se negocia el cierre de un acuerdo sobre una cubierta privada donde ubicar la nueva infraestructura.

Cuando ese trámite quede resuelto y se concreten los plazos de ejecución, se abrirá un nuevo proceso de inscripción para incorporar a más vecinos y vecinas a la comunidad energética local de cara a beneficiarse de la instalación con la reducción de la factura eléctrica.