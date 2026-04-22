La IV Setmana de la Memòria Històrica del PSPV de Torrent da voz a las represaliadas por el franquismo

Bajo el lema “Silenci, dolor i memòria: la repressió franquista”, arrancó este martes la primera de las tres jornadas de la cuarta edición de la Setmana de la Memòria Històrica organizada por Socialistes Torrent, celebrada en el Salón de Actos del Ajuntament, con un gran éxito de participación y con un objetivo profundamente necesario: poner nombre, rostro y relato a tantas mujeres que fueron castigadas por el franquismo no solo por lo que hicieron, sino por lo que eran.

El acto estuvo dirigido por la secretaria general del PSPV-PSOE de Torrent, Natividad Fajardo, quien destacó la importancia de “seguir generando espacios de memoria, verdad y reparación, especialmente para tantas mujeres que fueron silenciadas durante décadas”.

La primera ponencia corrió a cargo de Vicenta Verdugo, doctora en Historia y autoridad en la materia que abordó la violencia ejercida sobre las mujeres durante la dictadura, quien profundizó en la represión institucional y por ley “el hombre ejercía la representación de la mujer en todos los aspectos –contratos, patrimonio, etc.- hasta el punto de poder dar un hijo en adopción pese a la oposición de la madre”.

Y trató todo el aparato represor, desde el papel de la Sección Femenina, las Escuelas de Hogar o las Cárceles para Mujeres Caídas. También recordó la historia de Trinidad Garrigues Ortí, vecina de Torrent fusilada en 1939, símbolo de una represión que asesinó a quienes no tenían militancia política ni delitos de sangre y que recientemente fue objeto de homenaje un acto organizado por Un Torrent de dones.

Marta García Carbonell y María Palau Galdón, junto a Pilar Dasí. / PSPV-PSOE de Torrent

A continuación, las autoras de ‘Indignas hijas de su patria’, Marta García Carbonell y María Palau Galdón, presentaron su investigación sobre el Patronato de Protección a la Mujer, para después continuar con el testimonio de Pilar Dasí, que atravesó el silencio de la sala con su testimonio: "Estuve encerrada cuatro meses en un reformatorio franquista con 19 años por no cumplir con el rol que se nos imponía. Con los años descubrí mi expediente. Mi pecado fue que me gustaba el rock y que me novio era un melenudo. Pero no me llaméis víctima, por favor, soy una superviviente". Su voz, firme y serena, recordó que la memoria no es solo relato: es experiencia vivida, es herida que aún interpela.

Los bárbaros ‘invaden’ el salón de actos del Ayuntamiento

Las jornadas continúan este miércoles con la proyección de “La invasió dels bàrbars” al que acudirá su director, Vicent Monsonís, para presentarnos su película, que también incluye la trágica historia de una mujer represaliada.

Homenaje a los vecinos y vecinas fusilados en Paterna

El ciclo se cerrará este viernes, 24 de abril con un emotivo homenaje a vecinos y vecinas de Torrent fusilados durante el franquismo en Paterna y la localidad, con la participación de familiares de las víctimas y una reflexión sobre la importancia de la verdad, la reparación y la justicia en la memoria colectiva a cargo de Susana Gisbert, fiscal especializada en Memoria Democrática.

Desde la organización del PSPV-PSOE torrentino han reiterado que esta iniciativa pretende dar visibilidad a la represión franquista, especialmente sobre las mujeres. “No se trata solo de recordar, sino de comprender. Porque sin memoria —y sin una memoria que incorpore la mirada feminista— no hay democracia completa. Y porque nombrarlas, por fin, también es empezar a reparar”.