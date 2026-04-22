Jornada de 'Catarroja Cultural' sobre memoria, cultura y emergencias climáticas en la Universitat de València

El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universitat de València ha organizado una jornada participativa sobre memoria, cultura y emergencias climáticas, enmarcada en el proyecto Catarroja Cultural, premiado en la quinta edición de la convocatoria Activa Cultura. El proyecto trabaja en la puesta en valor del patrimonio local a través de la conservación, la mediación cultural y la divulgación, aspectos clave especialmente en un territorio recientemente afectado por la dana, donde se busca reforzar los vínculos de la ciudadanía con su patrimonio común.

La programación comenzará por la mañana, de 10:00 a 12:00 horas, con un taller participativo en el aula F.3.1. Esta actividad permitirá abordar la cartografía de la memoria mediante la implicación tanto de la comunidad universitaria como de la local, fomentando la generación de conocimiento colectivo de forma horizontal y compartida.

Seminario

A continuación, de 12:00 a 14:00 horas, la Sala Palmireno acogerá el seminario sobre patrimonio y emergencias climáticas, en el que se tratará la gestión cultural de la dana desde diferentes perspectivas, con la participación de profesionales del ámbito universitario, la conservación y el entorno municipal. La introducción irá a cargo de Sara Mayo y Lucía Bouzas, que presentarán el proyecto Catarroja Cultural, y les seguirán Laura Monroy y Karen Payá de Etno-Dana con el "Proyecto de investigación Máster Patrimonio Cultural. Análisis de la afección de la DANA al patrimonio etnológico inmueble de l'Horta Sud.

David Jorge presentará la “Salvaguarda del patrimonio local. Experiencia de un agente cultural local” y Marta Peris tratará el “Proyecto de conservación post-DANA de los murales de Catarroja”. Marta Segovia Cobo expondrá el proyecto Salvem les Fotos de la UV. Por parte del Ayuntamiento de Catarroja; “Gestión Cultural Post-DANA”; y “Salvaguarda de los Archivos de Catarroja”, presentada por el Institut Valencià de Conservació i Restauració (IVCR+i). La sesión concluirá con una mesa redonda en la que participarán todos los ponentes.

Por la tarde, entre las 18:00 y las 20:30 horas, la Sala Joan Fuster acogerá una exhibición del patrimonio inmaterial de Catarroja, así como el estreno de un producto audiovisual realizado en el municipio con la participación de sus vecinos.

La jornada está organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universitat de València, y el proyecto ha sido desarrollado por Lucía Bouzas en el marco del Máster en Patrimonio Cultural y el Máster PERMEA.