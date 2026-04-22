La Mancomunitat organiza una jornada sobre el proceso de regulación de personas migrantes

Con motivo de la entrada en vigor del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, que ha puesto en marcha el Gobierno de España, a raíz del acuerdo del Consejo de Ministros, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha organizado una jornada abierta y gratuita para explicar los trámites y aclarar dudas, que se celebra este jueves, 23 de abril, a las 18 horas, en su sede de la calle Cervantes 19 de Torrent.

La actividad cuenta con la colaboración de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y está dirigida fundamentalmente a personas migrantes que pueden participar en el proceso de regulación y también a asociaciones y entidades que trabajan con este sector de población. Tras la bienvenida el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, intervendrán el subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez Jurado; miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, y la abogada especialista en extranjería Manoli Alcàzar.

Convocatoria para informarse de la regularización. / MHS

“Nuestro objetivo fundamental es dar apoyo a este proceso de regulación por su importancia social y también aclarar todo tipo de dudas respecto a la tramitación que puedan tener las personas migrantes o las entidades sociales que trabajan con ellas”, explica el presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes.

El proceso extraordinario de regulación para personas migrantes forma parte del Plan de Integración y Convivencia Intercultural. El plazo de solicitud se abrió el 16 de abril, con el inicio de la tramitación de solicitudes telemáticas y del sistema de cita previa para la vía presencial. Estará abierto hasta el 30 de junio.

Según la información básica que ofrece el portal de Moncloa, las personas migrantes podrán acceder a la regularización si han solicitado Protección Internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o si se encuentran en situación administrativa irregular y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

Permiso de trabajo

La comunicación de inicio del procedimiento permite trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector de actividad aunque “el permiso de residencia y trabajo no otorga autorización para establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea”.

El proceso no está dirigido a personas con autorización en vigor o en proceso de renovación o prórroga; ni a personas procedentes del conflicto en Ucrania que tengan una autorización de residencia en vigor o que cuenten con una autorización de protección internacional temporal, ni a personas apátridas, puesto que cuentan con la normativa del Real Decreto 865/2001, del Reglamento del reconocimiento del estatuto de apátrida.