Alianza estratégica entre l'Horta Nord y Portugal para acceder a fondos europeos

La Mancomunitat l’Horta Nord ha dado un nuevo paso en su estrategia de proyección internacional con la firma de un Memorando de Entendimiento con la Comunidade Intermunicipal Região Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE), en un acto celebrado el 21 de abril en la ciudad portuguesa de Guarda. Esta alianza institucional consolida la cooperación entre ambas entidades y establece un marco estable de trabajo conjunto para la participación en proyectos europeos.

La delegación de la Mancomunitat l’Horta Nord, encabezada por el vocal de Proyectos Europeos, Paco Gómez, y formada por personal técnico del área, se ha desplazado hasta Portugal para formalizar este acuerdo junto al Primero Secretario Ejecutivo Intermunicipal de la CIMRBSE, António Miraldes. De esta forma, ambas instituciones refuerzan su voluntad de cooperar en iniciativas financiadas por la Unión Europea y de consolidarse como socios estratégicos en el ámbito europeo.

La CIMRBSE es una entidad de carácter asociativo que integra a quince municipios portugueses y trabaja en la gestión de intereses comunes a nivel territorial. Por su parte, la Mancomunitat l’Horta Nord agrupa a diez municipios de la comarca con el objetivo de prestar servicios conjuntos e impulsar proyectos supramunicipales. Ambas entidades comparten una naturaleza jurídica similar y una clara vocación europeísta, basada en los valores de cooperación, cohesión social y desarrollo sostenible.

Este acuerdo no parte de cero. Tanto la Mancomunitat como la CIMRBSE ya colaboran actualmente en el proyecto europeo SPARK, financiado por el programa Interreg Europe, centrado en la mejora de las políticas de movilidad urbana sostenible. Esta experiencia compartida ha puesto de manifiesto la compatibilidad y el potencial de trabajo conjunto entre ambas administraciones, lo que ha motivado la formalización de este nuevo marco de colaboración.

Penélope Maestro

El Memorando de Entendimiento establece las bases para desarrollar proyectos conjuntos en diferentes áreas de interés de la Unión Europea, así como para compartir conocimiento y buenas prácticas en materia de políticas públicas. Además, contempla la creación de un órgano de coordinación entre ambas partes y la celebración de reuniones periódicas de seguimiento, con una periodicidad mínima semestral.

"Desde el municipalismo, podemos generar alianzas internacionales sólidas"

El vocal de Proyectos Europeos, Paco Gómez, ha destacado la importancia de este acuerdo como parte de la estrategia europea de la institución: “Este acuerdo refuerza el posicionamiento de la Mancomunitat como un actor activo en el ámbito europeo. Estamos demostrando que, desde el municipalismo, podemos generar alianzas internacionales sólidas que nos permitan acceder a más recursos y desarrollar proyectos con impacto real en nuestros municipios”.

Además, ha subrayado el valor técnico y estratégico de la colaboración: “Trabajar con socios europeos como la CIMRBSE nos permite mejorar la calidad de los proyectos que presentamos, ampliar nuestra experiencia y aumentar las posibilidades de conseguir financiación europea. Este acuerdo es una herramienta clave para seguir creciendo en este ámbito”.

César Molins

Esta alianza se enmarca dentro de la estrategia de la Mancomunitat l’Horta Nord para consolidar su presencia en redes europeas y reforzar su capacidad de captación de fondos comunitarios. Asimismo, la colaboración permitirá generar sinergias entre ambas administraciones, favoreciendo el intercambio de experiencias en políticas públicas, tanto en la gestión de servicios como en ámbitos como el turismo, contribuyendo a un aprendizaje mutuo y a la mejora continua de ambas entidades.

Con esta iniciativa, la Mancomunitat continúa avanzando en su objetivo de posicionarse como una administración moderna, abierta y conectada con Europa, capaz de generar oportunidades para los municipios que la integran y de participar activamente en la construcción de soluciones compartidas a los retos comunes. En este sentido, el acuerdo refuerza la cooperación ibérica como vía para contribuir a una Europa más fuerte, cohesionada y preparada para afrontar los desafíos de futuro.