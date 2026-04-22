Massanassa celebra la VII Feria Educativa con talleres, juegos y actividades para toda la familia
La cita tendrá lugar el domingo 26 de abril en la Plaza Parc Camp de Túria y contará con la participación de entidades y colectivos del ámbito educativo local
El Ayuntamiento de Massanassa, a través de la concejalía de Educación, celebrará el próximo domingo 26 de abril la séptima edición de su Feria Educativa, una jornada consolidada en el municipio que volverá a reunir a niños, niñas y sus familias en torno a actividades lúdicas y formativas.
El evento se desarrollará en horario de 11:00 a 14:00 horas en la Plaza Parc Camp de Túria, donde las personas asistentes podrán disfrutar de talleres, animaciones, juegos y propuestas musicales pensadas especialmente para el público infantil.
La Feria Educativa se ha convertido en un referente dentro de la comunidad educativa de Massanassa, al ofrecer un espacio donde conocer de primera mano la amplia oferta de recursos, servicios y oportunidades que existen en el municipio en el ámbito de la educación.
En esta edición participarán 15 entidades, clubes y empresas locales, que además de informar sobre su actividad a lo largo del año, organizarán actividades específicas dirigidas a las personas más pequeñas, fomentando así el aprendizaje a través del juego y la participación.
Una oportunidad para acercar la educación a las familias
El alcalde de Massanassa, Paco Comes, ha destacado que “esta feria es una oportunidad para acercar la educación a las familias de una forma abierta y participativa, poniendo en valor el trabajo que realizan durante todo el año los centros educativos, asociaciones y entidades del municipio”.
Desde el consistorio se invita a toda la ciudadanía a asistir a esta jornada, concebida como un espacio de encuentro, información y ocio educativo para seguir fortaleciendo la comunidad educativa local.
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