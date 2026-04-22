Mislata celebra los Premios de Literatura con un impulso al talento joven y la igualdad

El Ayuntamiento de Mislata, a través de las concejalías de Cultura, Juventud y Políticas de Igualdad, ha celebrado una nueva edición de los Premios de Literatura “Vila de Mislata”, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad que tuvo lugar el pasado sábado 18 de abril.

El certamen agrupaba tres convocatorias: los XXXII Premios Juveniles de Literatura Breve, el XVII Certamen de Relato Corto con Perspectiva de Género “Mislata per la Igualtat” y los XXIII Premios de Literatura Breve.

Tres propuestas que comparten el objetivo de fomentar la escritura y seguir impulsando el talento literario en la ciudad.

La gala

Durante la gala, presentada por el dúo Cashalada Teatro, se reconoció el trabajo tanto de jóvenes promesas como de autores y autoras consolidados, poniendo el foco en valores como la igualdad, la participación juvenil y la creación cultural.

Literatura breve

En los XXIII Premios de Literatura Breve de Mislata, el galardón al mejor relato en castellano fue para Julián Rafael Despaigne Rodríguez por Lector de humo. El premio en la modalidad de narrativa en valenciano fue para la obra Ells, de Juan Carlos González. En poesía en valenciano, el premio recayó en Abel Dávila Sabina por Alé d’Òvul, mientras que el de poesía en castellano fue para Mila Pérez Villanueva por Balada de retorno. El reconocimiento al mejor autor local fue para Alex Tortajada Parreño por No soy como vosotros.

Juveniles

Por su parte, los XXXII Premios Juveniles distinguieron a jóvenes de entre 12 y 20 años. En narrativa en valenciano, la ganadora fue Aicha Goubia Gómez por Ells, mientras que en narrativa en castellano el premio fue para Lucía Guasp García por la obra La bicicleta, la pala y el tarro de mermelada.

En poesía en valenciano, Carmen Guallar resultó premiada por Del paper al record, y en poesía en castellano, Vega García Torres por la obra Acaríciala. Además, Olivia García González recibió el premio a la mejor autora local por su obra Companys, Raquel Aranda el galardón en la categoría de 12 a 15 años por La visión de sus finales, e Inés Navarro el premio del jurado joven por la obra Presión de fuera contra la voz de dentro.

Relato corto

En el XVII Certamen de Relato Corto con Perspectiva de Género “Mislata per la Igualtat”, centrado en la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, las premiadas fueron en la modalidad en castellano La mujer invisible, de Charo Moreno Martínez; el relato en valenciano Taronges, de Pilar Díaz Romero; y la mención honorífica a la autora local recayó en Aroa Egea March, por Inventari de coses que no es trenquen.

Presencia de la vicealcaldesa

El acto contó con la presencia de la vicealcaldesa y concejala de Políticas de Igualdad, M. Luisa Martínez Mora, la concejala de Cultura, Pepi Luján, y la concejala de Juventud, Nerea Gimeno, quienes acompañaron a las personas galardonadas y destacaron la importancia de seguir apoyando este tipo de iniciativas.

El compromiso con el talento joven

La vicealcaldesa, M. Luisa Martínez Mora, subrayó que “este certamen demuestra el compromiso de Mislata con la cultura, la igualdad y el talento joven. Apostar por la literatura es también apostar por una ciudadanía más crítica, creativa y comprometida”.

Estos tres certámenes literarios se han consolidado como una plataforma clave para dar voz tanto a nuevos talentos como a autores y autoras ya consolidados, reforzando el papel de la literatura como herramienta de expresión y conexión social.