Paterna rinde homenaje a Galicia en Arraigados este sábado con una jornada de convivencia y reconocimiento cultural
Paterna homenajea a sus vecinos de origen gallego por su contribución al desarrollo social y cultural de la localidad en la edición de "Arraigados" de 2026
El Ayuntamiento de Paterna celebrará el próximo sábado, 25 de abril, una nueva edición de "Arraigados", un acto sociocultural con el que la ciudad reconoce y pone en valor la gran diversidad de orígenes, raíces y tradiciones de sus vecinos y vecinas. Este año 2026, la jornada estará dedicada a la comunidad de Galicia residente en la localidad.
El encuentro, que se desarrollará en un ambiente festivo, comenzará a partir de las 12:00 horas en el Parc Central y estará abierto a la participación de toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la convivencia, el intercambio cultural y el fortalecimiento de los vínculos entre la población.
Mediante esta iniciativa, el consistorio paternero homenajea a los paterneros y paterneras procedentes de Galicia, destacando su contribución al desarrollo social y cultural de la localidad, así como su papel en la construcción de una ciudad cada vez más diversa e integradora.
Bailes regionales
El programa de actividades incluirá actuaciones de bailes regionales gallegos, como muestra representativa de sus tradiciones, así como una degustación gastronómica formada de platos típicos, entre ellos el salpicón de marisco, la empanada gallega y la tarta de Santiago, y que se ofrecerá hasta agotar existencias.
Pluralidad cultural
El acto de Arraigados se consolida así como una iniciativa municipal orientada a reconocer la pluralidad cultural de Paterna y a promover espacios de encuentro que favorezcan la cohesión social, el respeto mutuo y el enriquecimiento sociocultural.
Muestra fotográfica
Asimismo, este viernes, 24 de de abril, la explanada del cohetódromo acogerá la presentación de la exposición “Paterna, ciudad de acogida”, organizada por el Ayuntamiento de Paterna, a partir de las 19:00 horas. Una muestra fotográfica abierta a la ciudadanía y que está dedicada a los vecinos y vecinas de las distintas comunidades autónomas que viven en la ciudad.
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