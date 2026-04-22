Paterna se vuelca con el comercio local en su nueva campaña por el Día de la Madre
El ayuntamiento pone en marcha esta iniciativa, bajo el lema ‘Per a la Mare, amb qui coneixes bé’, con motivo de esta fecha señalada para promover las compras en los establecimientos de la ciudad
Con motivo del Día de la Madre, que se celebrará el próximo 3 de mayo, el Ayuntamiento de Paterna ha lanzado una nueva campaña con el objetivo de dinamizar la actividad comercial en la ciudad. Bajo el lema ‘Per a la Mare, amb qui coneixes bé’, esta iniciativa busca fomentar las compras en los establecimientos locales.
Del mismo modo que en la anterior campaña del Día del Padre, cualquier ticket de compra realizado en un comercio de la localidad será válido para participar, sin necesidad de que el establecimiento esté adherido a la campaña.
Los vecinos que realicen compras por un importe mínimo de 20 euros —con un máximo de cinco tickets— podrán participar en el sorteo de tres sesiones de fotografía familiar, una propuesta pensada para conmemorar el Día de la Madre con un recuerdo especial.
A este respecto, el concejal de Comercio, Lucas Jodar, ha señalado que "desde el Ayuntamiento seguimos impulsando iniciativas que contribuyen a fortalecer el tejido comercial local, especialmente, en fechas destacadas del calendario como el Día de la Madre".
Hasta el 2 de mayo
Esta iniciativa municipal, que se viene desarrollando desde el pasado 17 de abril y se extenderá hasta el 2 de mayo, vuelve a contar con la colaboración de las asociaciones MultiPaterna, Paterna Unió de Comerç (PUC) y ASYCVAL. Durante este periodo, el edil ha animado a vecinos y vecinas a realizar sus compras en el comercio local.
Para optar al sorteo, los participantes deberán depositar sus tickets, antes del 3 de mayo, en la Oficina de Turismo, ubicada en la calle Mayor, 3. El sorteo se celebrará el 6 de mayo y se retransmitirá en directo a través de las redes sociales de Viu Paterna.
Asimismo, la campaña se visibilizará y se difundirá a través de cartelería en los Mupis distribuidos por todos los barrios de la ciudad.
Finalmente, Jodar ha reiterado el compromiso del consistorio con el comercio local mediante campañas y acciones de dinamización durante todo el año, consolidándose como un pilar fundamental de la economía local.
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