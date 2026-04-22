Vecinos de La Pobla de Farnals eligen reforzar la defensa contra inundaciones y concienciar sobre excrementos en 2026

La Pobla de Farnals ya conoce las propuestas mejor valoradas en sus Presupuestos Participativos 2026. La prevención y refuerzo antiinundaciones en el núcleo urbano y una campaña de concienciación para la recogida de excrementos en la zona de la playa han sido las iniciativas más apoyadas por la ciudadanía en esta octava edición del proceso, impulsado por el Ayuntamiento con una dotación total de 80.000 euros.

El consistorio ha distribuido esa cantidad en 48.000 euros para el casco urbano y 32.000 euros para la playa, dentro de un mecanismo de participación vecinal que permite decidir el destino de una parte del presupuesto municipal. En total, se han contabilizado 434 votos y 4.340 puntos emitidos, con “Prevención y refuerzo anti inundaciones” como propuesta más respaldada en la zona urbana, al sumar 353 puntos, mientras que en la playa ha liderado la “Campaña de concienciación para la recogida de excrementos”, con 231 puntos.

Variedad de demandas

Junto a estas dos iniciativas, el listado de propuestas más valoradas refleja una amplia variedad de demandas vecinales. Entre ellas figuran la dotación de un nuevo campo de voleibol, la mejora del equipamiento del Espai Jove, la renovación de baños y camerinos de la Casa de la Cultura o actuaciones en la plaza Sant Fèlix. Además, el Ayuntamiento recuerda que, si la propuesta más votada no agota todo el presupuesto disponible en cada zona, el dinero sobrante se destinará a ejecutar otras iniciativas por orden de puntuación.

Más participación de los jóvenes

Uno de los datos más destacados de esta edición ha sido el refuerzo de la participación juvenil. Por primera vez, la edad mínima para votar se rebajó hasta los 14 años, una medida que ha tenido impacto directo en la implicación de adolescentes y jóvenes. La franja de 14 a 25 años ha pasado de 47 participantes en 2025 a 76 en 2026, un incremento que consolida la apertura del proceso a nuevas voces del municipio.

También vuelve a sobresalir la participación presencial frente a la telemática. El 89 % de los votos se emitieron de manera presencial, mientras que el 11 % se registraron a través de la plataforma online. Por sexos, la participación femenina volvió a ser claramente mayoritaria, con 299 mujeres frente a 135 hombres.

El edil Segura destaca los resultados

El concejal de Participación Ciudadana, Manuel Segura, ha subrayado que los resultados muestran “la pluralidad de necesidades y sensibilidades” que conviven en La Pobla de Farnals, desde cuestiones vinculadas a la seguridad y el espacio público hasta propuestas juveniles, deportivas y de convivencia. El edil también ha puesto el foco en la incorporación de los más jóvenes al proceso como una vía para consolidar una cultura participativa más amplia en el municipio.

Desde el 8 de enero

El proceso arrancó el pasado 8 de enero con la presentación pública de esta nueva edición y se ha prolongado durante cuatro meses. Tras la fase de presentación de propuestas, estas fueron sometidas a estudio técnico, jurídico y económico para comprobar su viabilidad. Después se expusieron para su debate y finalmente se abrió la votación, tanto presencial como telemática, hasta el 30 de marzo. Con la publicación de los resultados, el Ayuntamiento abre ahora la fase de ejecución y seguimiento de las actuaciones que puedan materializarse con cargo a esta partida.