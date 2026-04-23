Patrimonio histórico
Los históricos pavimentos cerámicos del Palau Castell de Albalat dels Sorells vuelven a casa medio siglo después
El municipio recupera los 'escarabatets', 500 piezas cerámicas del siglo XV al XVIII retiradas hace más de 50 años, devolviendo al Palau Castell parte de su identidad con una ayuda de la Diputación de Valencia
Albalat dels Sorells da un nuevo paso en la recuperación de su patrimonio histórico con la restauración de varias dependencias del Palau Castell, una actuación que permitirá reinstalar los pavimentos cerámicos originales del edificio más de 50 años después de su retirada. Se trata de los conocidos popularmente como "escarabatets", unas piezas de gran valor histórico que volverán ahora a su emplazamiento dentro de una intervención con fuerte carga patrimonial y simbólica.
La actuación cobra aún más relevancia al recordar que el Castell estuvo a punto de desaparecer en la década de 1970, cuando se planteó su derribo para levantar un nuevo ayuntamiento. Fue entonces cuando la Diputación de Valencia frenó aquella operación e impulsó una intervención, con una inversión de un millón de pesetas, que permitió conservar el inmueble tal y como ha llegado hasta hoy.
Pavimentos originales retirados
Sin embargo, durante aquellas obras los pavimentos cerámicos originales fueron retirados. Según recoge el relato del cronista oficial del municipio, Mateu Rodrigo Lizondo, fue él mismo quien, con el respaldo del Ayuntamiento, se encargó de limpiar, clasificar y guardar centenares de pequeñas piezas en cajas de naranja para evitar su pérdida definitiva. Aquellos azulejos, datados entre los siglos XV y XVIII, pasaron décadas cambiando de ubicación dentro del castillo e incluso llegaron a estar desaparecidos durante un tiempo, hasta ser recuperados hace pocos años.
Más de 500 piezas
En una selección posterior, en la que también participó el actual alcalde, Nicolau Claramunt, se localizaron más de 500 piezas góticas en buen estado, que desde entonces permanecían custodiadas en el archivo municipal a la espera de una oportunidad para ser restituidas. Ahora, con el proyecto de restauración en marcha, ese momento ha llegado.
El alcalde ha subrayado el valor emocional e histórico de esta intervención al señalar que se “cierra un círculo” iniciado hace más de medio siglo. Más allá de la recuperación material de unos pavimentos, la operación devuelve al Castell una parte esencial de su identidad y reconoce también la labor de quienes supieron proteger estos restos cuando todavía no se les daba el valor patrimonial que hoy se les atribuye.
Símbolo histórico
Con esta actuación, Albalat dels Sorells refuerza su apuesta por conservar y poner en valor uno de sus principales símbolos históricos. En l’Horta Nord, la recuperación del Castell no solo preserva un inmueble singular, sino que rescata también una parte de la memoria colectiva del municipio. Medio siglo después, los “escarabatets” vuelven a casa.
Plan patrimonial de la diputación
Esta intervención cuenta con una ayuda de la Diputación de Valencia dentro del plan de recuperación de patrimonio valenciano mediante el cual se invertirán 143.000 euros para restaurar distintas dependencias del Palau Castell de Albalat dels Sorells. La Diputació de València anunció este miércoles una inversión cercana a los 12 millones de euros para 30 proyectos aprobados en otros tantos municipios para la rehabilitación de joyas patrimoniales de 13 comarcas valencianas.
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