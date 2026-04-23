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III Plan Municipal

Aldaia elabora un nuevo plan para garantizar los derechos de niños y adolescentes hasta 2031

El Ayuntamiento de Aldaia busca garantizar la protección, el desarrollo y la participación de niños y adolescentes en el municipio

CEIP El Rajolar de Aldaia.

CEIP El Rajolar de Aldaia. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Aldaia

El Ayuntamiento de Aldaia inicia el proceso de redacción del III Plan Municipal de Infancia y Adolescencia (PMIA), un instrumento de planificación que orientará las políticas públicas locales dirigidas a la población infantil y adolescente durante el periodo de años 2027-2031. El documento establecerá un marco de actuación para garantizar la protección, el desarrollo y la participación de niños, niñas y adolescentes en el ámbito municipal.

El proyecto parte de un enfoque basado en Derechos y en la transversalidad institucional. El Plan definirá objetivos estratégicos, líneas de acción, calendarización, responsabilidades técnicas e indicadores de seguimiento que permitirán medir el impacto de las propuestas.

Elaborar un diagnóstico

La fase inicial contempla la elaboración de un diagnóstico, que incluirá el análisis de datos demográficos y socioeconómicas, la revisión de recursos y programas existentes y la detección de necesidades emergentes. Este diagnóstico se llevará a cabo a través de un proceso participativo que implicará personal técnico municipal, centros educativos, entidades sociales, familias y, de manera central, la propia infancia y adolescencia de Aldaia.

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Convención de los Derechos de la Infancia

El Plan se alineará con la Convención sobre los Derechos de la Infancia, con las directrices autonómicas y estatales en materia de políticas públicas de infancia y con el modelo de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, reforzando así el compromiso de Aldaia con un modelo de gobernanza local orientado a la igualdad de oportunidades que promueve que niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos y se desarrollan de manera plena.

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