Alumnado y profesorado del Juan XXIII de Burjassot expanden su formación con el programa Erasmus en Isla Reunión
Estudiantes del Juan XXIII de Burjassot amplían su formación y conocen la cultura local en Isla Reunión, participando en actividades con el Lycée Nelson Mandela
El alumnado y el profesorado del centro Juan XXIII de Burjassot sigue viajando por el mundo y mejorando su formación dentro del programa Erasmus.
En estos meses, cuatro alumnos de los Ciclos Formativos de Gestión Administrativa, Rubén, Tatiana, Hugo y Jorge, pudieron disfrutar de su particular aventura Erasmus realizando parte de su formación en empresa en organizaciones de Isla Reunión, departamento francés de ultramar. Aventura que vivieron, tal y como han destacado desde el centro, como un reto que afrontaron con gran ilusión.
Experiencia enriquecedora
En este caso, el alumnado estuvo acompañado por un profesor del centro y, tres de los alumnos tuvieron la oportunidad de realizar un jobshadowing, llevando a cabo tareas de observación, participación en clases de informática, economía…
”La experiencia ha sido muy enriquecedora para los alumnos, profesores y para las organizaciones de acogida que quedaron encantadas con la iniciativa de los estudiantes, su trabajo, sus ganas de aprender y aprovechar esta bonita oportunidad que brinda el proyecto Erasmus”, tal y como han señalado desde el centro burjassotense.
Volcán
Asimismo, tuvieron la oportunidad de ver La Pitón de la Fournaise, volcán en erupción, de disfrutar de la naturaleza de la isla, visitando sus cascadas y sus lugares más emblemáticos, probar su gastronomía…en definitiva, disfrutar de bonitas actividades junto a los componentes del Lycée Nelson Mandela de la isla.
En empresas de Portugal y Malta
De igual manera, dos alumnas de los Ciclos Formativos de Administración y Finanzas, dentro del mismo programa Erasmus, están realizando su formación en empresas de Europa: Irca Mum en la ciudad de Penacova, en Portugal en la empresa Fernando Lopes Advogado y Salma Essakhi en Malta, concretamente en el Alpha School of English de San Pawl il- Baħar.
Todas estas estancias hacen posible que tanto el centro como su alumnado, junto a la población de Burjassot, estén presentes a nivel europeo.
Desde el centro invitan al alumnado a participar y aprovechar las oportunidades que ofrece el programa Erasmus y que no deje pasar de largo aquellos programas que se les ofrecen y que pueden enriquecer y, a la vez, completar su formación tanto escolar como personal.
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