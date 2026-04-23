La Asociación de Víctimas de la dana acuerda reforzar movilizaciones, crear alianzas y pedir el acta de Mazón tras su asamblea en Benetússer

L’Associació de Víctimes de la dana 29 d’Octubre de 2024 ha celebrado esta semana, el 21 de abril, una asamblea local en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benetússer, con cerca de un centenar de personas socias y colaboradoras del municipio.

La reunión forma parte de un ciclo de asambleas locales que la asociación ha iniciado con gran éxito para realizar un balance colectivo previo a la asamblea anual. El objetivo es generar espacios de escucha activa, análisis y debate para preparar y diseñar conjuntamente, con las personas socias y colaboradoras, las líneas de actuación y las próximas acciones de la asociación.

El ciclo de asambleas locales continuará próximamente en municipios como Catarroja, Massanassa o Paiporta, reforzando la implantación local como herramienta clave para decidir la estrategia y el proyecto de trabajo colectivo, con el objetivo de verdad, justicia, memoria y seguridad para el futuro, con la voluntad de que no vuelva a repetirse una gestión tan negligente de una emergencia.

Reforzar las movilizaciones

La asamblea local también sirvió para recoger propuestas e inquietudes de las personas socias y colaboradoras participantes. Entre ellas, la asociación ha tomado nota de la necesidad de reforzar las movilizaciones mediante una red de alianzas e impulsar nuevas acciones. En este sentido, se ha anunciado que se remitirá a todos los ayuntamientos, a través de los distintos grupos políticos, una moción para exigir el acta de Carlos Mazón y la implementación de políticas activas de protección ante emergencias.

Además, a petición de las personas socias y colaboradoras asistentes, la asociación estudiará la situación de las ayudas al alquiler vinculadas a la dana para el año 2026 y organizará un nuevo encuentro centrado en el territorio y en la tributación de las ayudas en la declaración de la renta.

La presidenta, Mariló Gradolí, puso el foco en que “estamos viendo con preocupación que no se está produciendo ningún cambio real en las políticas públicas tras lo ocurrido el 29 de octubre. No estamos viendo una revisión profunda de los sistemas de emergencias, ni una planificación seria de adaptación ante fenómenos extremos, ni medidas estructurales que garanticen que esto no volverá a ocurrir.” Gradolí también alertó de que “la protección política a Carlos Mazón, que continúa como diputado manteniendo el aforamiento, no es solo una cuestión jurídica, sino un mensaje de la protección del PP y Vox hacia el garante de la gestión criminal de la emergencia”.

Asistentes a la primera asamblea local de l'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre 2024. / Associació de Víctimes

Toñi García explicó los objetivos de la asociación y reivindicó que “nuestra lucha no ha terminado. Por nosotras y nosotros, por las personas que ya no están y por todas las que pueden venir”. Por su parte, el tesorero Josep Ignasi Carpio centró su intervención en las ayudas e indemnizaciones, ofreciendo orientación a las personas socias y colaboradoras. La abogada de la asociación, Míriam Salmerón, intervino de forma telemática para explicar el proceso de instrucción que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja y respondió a las preguntas de las personas asistentes.

La reunión, que contó con la colaboración de la Fundació Horta Sud, el Ayuntamiento de Benetússer, Ecos del Agua, Guaix – Coordinadora pel Valencià de l’Horta Sud y el CLER de Benetússer, reunió a más de medio centenar de personas socias y colaboradoras en un espacio de diálogo, información y participación directa.