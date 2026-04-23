El Cine Tívoli de Burjassot acoge la sexta edición del Fromzero Sessions#

El Cine Tívoli de Burjassot renueva su cartelera para el fin de semana del 24 al 26 de abril con una propuesta variada que combina cine de producción valenciana, animación familiar y la reposición de la comedia española del año. Las entradas para disfrutar de loes estrenos más actuales en el cine local tienen un precio único de cuatro euros y se pueden adquirir en la página web del Cine Tívoli y en la taquilla, desde media hora antes de cada proyección.

La primera propuesta es Después de Kim, una producción valenciana dirigida por Ángeles González-Sinde y protagonizada por Adriana Ozores y Darío Grandinetti. La película narra la historia de Juan (Dario Grandinetti) y Gloria (Adriana Ozores), divorciados y distanciados desde hace veinte años. Ambos viajan desde Buenos Aires a España tras recibir la noticia de que su hija Kim, con la que hace tiempo perdieron el contacto, ha aparecido muerta. Allí descubren que ella ha dejado un hijo que está en paradero desconocido. Esta sorpresa los lleva a quedarse en España para encontrar a su nieto. Hacer ese camino juntos sin caer en los enfrentamientos del pasado será su desafío. Después de Kimse proyectará en el Cine Tívoli el viernes 24 y el viernes 25, a las 20.15 h y el domingo 26 de abril, a las 19.30 h.

Orientada a público familiar llega al Cine Tívoli la cinta de animación Mi robot favorito (Space Cadet), película de animación canadiense dirigida por Kid Koala (nombre profesional de Eric San), con guion de Mylène Chollet. Se trata de un filme sin diálogos que cuenta cómo, cuando la astronauta Celeste despega en su primera misión en solitario, el robot guardián que la ha acompañado durante toda su infancia se queda solo preguntándose cuál es ahora su lugar. Una propuesta delicada y poética sobre la soledad, el paso del tiempo y la búsqueda de sentido en el universo. Tendrá sus proyecciones en el Cine Tívoli el sábado 25 y el domingo 26, a las 17.00 h.

Por último, Torrente presidente cierra la cartelera del fin de semana con una nueva reposición. La sexta película de la saga torrentina, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, se proyectará el viernes 24 y el domingo 25, a las 22.30 h. A Fecha de hoy la película está en la posición número seis de las diez películas españolas más taquilleras de la historia.