El comercio de Paiporta reclama un impuesto para blindar al negocio local frente a gigantes como Amazon

El alcalde de Paiporta anunció este martes que ya se había recuperado el 90% de los comercios afectados por la dana, sin embargo, muchos de esos negocios locales deben ahora hacer frente, no solo ya al problema coyuntural que fue reconstruir sus locales tras el barro, sino otros problemas estructurales que ya existían y que se han agravado tras la riada, como son las grandes plataformas de venta on line y la falta de visibilidad, algo que solo se puede conseguir con la ayuda del Estado.

La Asociación de Comercio de Paiporta (Acopa) aprovechó la visita de la secretaria de Estado para el Comercio, Amparo López Senovilla, para ponerle sobre la mesa tres peticiones que podrían mejorar la vida de estos comercios locales, que van más allá de las subvenciones directas recibidas: "El comercio no quiere ayudas a cambio de nada, lo que quiere es vivir vendiendo", afirmó con rotundidad, la gerente de Acopa, Silvia Muñoz.

Pilar Olaya

En el corto plazo, la gerente ha solicitado la implementación de "bonos comercio" en las áreas geográficas afectadas para incentivar la demanda de forma inmediata."Creo que está dentro de las competencias de la Secretaría de Estado en el apoyo al pequeño comercio y poder realizar acciones que, de forma coyuntural y en un área geográfica restringida, pueda elevar, potenciar e incentivar la demanda durante un periodo determinado", señaló, afirmando que se había acrecentado la crisis de confianza de los consumidores tras las guerras y la subida de los precios.

"No queremos una campaña nostálgica"

Las dos propuestas siguientes fueron estructurales. Desde Acopa solicitaron a la representante del estado, también a la delegada del Gobierno en la CV presente en el salón de plenos del Ayuntamiento de Paiporta, Pilar Bernabé, una campaña nacional muy potente a favor del comercio local, "pero potente; no sé si desde el Ministerio de Economía o desde el Ministerio de Consumo. No una campaña nostálgica en base a 'qué bonito es el comercio local', sino una campaña potente de lo sostenible que es, la soberanía que nos genera y todos los efectos sociales que trae consigo el comercio local".

Una política común igual que la PAC agraria

Pero es sin duda la tercera propuesta presentada desde Acopa la más interesante y que tiene como objetivo a operadores de venta on line como Amazon , Shein ,Temu... "ya sabemos todos quiénes son, que están tributando en paraísos fiscales. Esto es una desigualdad estructural. Están genial todos los programas de digitalización y modernización que hacemos en el comercio, y los hacen; y están todos los días en redes sociales y tienen su página web y su página de comercio electrónico. Pero si tenemos una desigualdad estructural tan grande, están compitiendo desde una posición totalmente nada equitativa", explica Muñoz. Es por eso que desde Acopa piden a Amparo López Senovilla la creación de un impuesto específico para grandes operadores: "Si hay una catástrofe, a Shein no le interesa recuperar al pueblo; al comercio local, sí", sentenció.

En ese sentido, los comerciantes de Paiporta consideran que el comercio necesitaría una Política Común, tal y como Europa hizo con la agricultura (PAC). "Inspirémonos un poco en la PAC y en esa protección que hicieron al campesinado y, sobre todo, al medio ambiente, para pensar si el comercio local puede ser objeto de una regulación y de una protección similar o inspirada en la PAC. Ya sé que la PAC tiene mil millones de aristas. Porque si hacemos una especie de 'PAC para el comercio', potenciaremos, garantizaremos y protegeremos productos de calidad, sostenibilidad, diversidad, innovación... y tendremos dos ejes: medio ambiente y calidad de vida de comerciantes y ciudadanos", concluyó.

El Estado creará una mesa de trabajo con las grandes plataformas

La Secretaria del Estado, por su parte, agradeció la presentación de demandas de la gerente de Acopa, "porque aquí a lo que hemos venido es a escuchar" y abordó la preocupación por las grandes plataformas de comercio electrónico a la vez que anunció medidas para equilibrar el mercado, como un plan de refuerzo de vigilancia del mercado y la constitución de una mesa de trabajo:

"Ya hay medidas a nivel europeo para de alguna manera poner unas tasas a esos paquetes que entraban antes sin pagar ningún tipo de impuesto y sin pasar controles. Entonces, de la mano de las comunidades autónomas, queremos hacer un refuerzo de esa vigilancia al mercado. Es un borrador que pusimos sobre la mesa a las comunidades autónomas en el mes de febrero y confío que en la siguiente edición de la conferencia sectorial hayamos obtenido avances".

Añadió además que se va a constituir una "mesa de trabajo" con estas plataformas para tratar temas de tributación y competencia.