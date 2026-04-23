Paterna: Compromís busca convertir barrancos en corredores verdes y refugios climáticos

Compromís per Paterna ha propuesto y reclamado la renaturalización de los barrancos del municipio y de la Canyada como una medida clave para adaptar la ciudad al cambio climático, reducir el riesgo de inundaciones y ganar espacios verdes para la ciudadanía. La formación valencianista denuncia que durante décadas estos enclaves han sido tratados como simples canales de evacuación de agua, lo que ha provocado su degradación, abandono o transformación en infraestructuras de hormigón sin valor ambiental.

La coalición considera que este modelo urbanístico está superado y defiende una nueva visión basada en la recuperación ecológica de los barrancos para convertirlos en corredores verdes, refugios climáticos y espacios de biodiversidad.

En este sentido, pone el foco en varios puntos del término municipal, como el barranco del Rubio, completamente hormigonado; el barranco de la Font, con problemas de mantenimiento y salubridad; y el barranco de Serra, donde critica que las actuaciones previstas sigan priorizando el asfaltado frente a soluciones más verdes.

Carmen Gayá: "Pueden convertirse en pulmones verdes"

La portavoz de Compromís per Paterna, Carmen Gayá, ha defendido que estos espacios pueden desempeñar un papel fundamental ante episodios de lluvias intensas y altas temperaturas. "No podemos seguir tratando nuestros barrancos como simples desagües de agua. Son espacios naturales que, bien gestionados, pueden convertirse en auténticos pulmones verdes y en herramientas clave frente a los episodios de lluvias intensas".

Según señala la coalición, su renaturalización permitiría "mejorar la calidad de vida en Paterna, recuperar biodiversidad autóctona y avanzar hacia un modelo urbano más habitable y resiliente" frente a la emergencia climática.

Críticas al gobierno del PSPV

Gayá ha criticado además la "falta de ambición ambiental" del equipo de gobierno del PSPV: “Estamos cansadas de que su política climática se reduzca, en el mejor de los casos, a plantar cuatro árboles. Paterna se está convirtiendo en una ciudad cada vez más gris, más cementada y menos habitable”. Por ello ha dicho que “es el momento de cambiar el rumbo”. “Pedimos al gobierno socialista que abandone su obsesión por el asfaltado y se abra a las nuevas tendencias que ya se están aplicando en muchas ciudades", ha añadido.

Oportunidad con el proyecto del barranco de Serra

Además, Compromís ha pedido abrir un proceso de participación ciudadana para decidir el futuro de los barrancos del municipio. La formación entiende que el proyecto previsto en el Barranco de Serra puede ser una oportunidad para iniciar ese cambio de modelo y reclama al gobierno local que abandone las políticas centradas en el hormigón para apostar por una planificación más sostenible.

Con esta propuesta de Compromís, el debate sobre los barrancos de Paterna pasa a situarse en el centro de la agenda ambiental local. La renaturalización de estos espacios no solo se plantea como una cuestión paisajística, sino como una herramienta de adaptación climática, prevención de inundaciones y mejora del entorno urbano en una ciudad cada vez más necesitada de sombra, naturaleza y zonas verdes.