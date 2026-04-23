Doce años de trabajo en Torrent para recuperar la Serra Perenxisa tras el incendio de 2014

La regeneración y la prevención de la Serra Perenxisa han centrado las acciones del Ayuntamiento de Torrent en estos doce años tras el incendio que devoró 320 hectáreas de terreno, 160 de ellas de paraje natural. Un total de 15 chalés y numerosos vehículos se vieron afectados por las llamas que se iniciaron en el término de Godelleta, en el barranco de l'Horteta por un rayo latenete, y se desplazaron hasta el término de Torrent, adentrándose en la urbanización de Calicanto.

Los vecinos contemplaron, impotentes, cómo el verde de su entorno se transformaba en un gris desolador, que solo el tiempo y las numerosas acciones de reforestación han ido devolviendo lentamente a la vida desde aquel fatídico 22 de abril de 2014.

Actuaciones municipales

Desde el primer momento, "todas las actuaciones se han realizado siguiendo las directrices y criterios técnicos marcados por la Conselleria de Medio Ambiente, priorizando tanto la regeneración natural del entorno como la prevención de futuros incendios", destaca el concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, que también estaba al frente del departamento en esta etapa.

En este sentido, se han llevado a cabo diferentes campañas de reforestación y trabajos silvícolas para favorecer la recuperación de la masa forestal afectada. Paralelamente, se han ejecutado medidas de prevención muy importantes, como la creación de fajinas —pequeñas estructuras de contención— para evitar la erosión del suelo, así como zonas de discontinuidad vegetal que actúan como cortafuegos.

Además, se ha mejorado la pista y restringido el acceso rodado a determinadas zonas sensibles, como la pista forestal que conecta desde la zona de la calle Doctor Bartual hasta las antenas, mediante la instalación de barreras físicas que impiden el paso de vehículos no autorizados, permitiendo únicamente el acceso a servicios de emergencia cuando es necesario para su vigilancia.

A todo esto también se amplió la labor continuada de las brigadas forestales, subvencionadas por la Diputación de Valencia durante los meses de verano, a todas las zonas naturales de la ciudad: El Vedat, la Serra Perenxisa y los barrancos. En el caso de este paraje, las actuaciones tienen un carácter preventivo, actuando en las zonas colindantes a viviendas para mantener limpio el monte bajo y reducir el riesgo en el interfaz urbano-forestal.

Una década después

Hace dos años, coincidiendo con una década desde el incendio, el Ayuntamiento llevó a cabo una visita sobre el terreno junto a voluntarios, contando además con la colaboración de la empresa Natura y Cultura, para evaluar la evolución del paraje.

Durante esta jornada se pudo comprobar la significativa recuperación de la cubierta vegetal, destacando el vigoroso rebrote de especies autóctonas como el palmito, así como un notable proceso de regeneración natural en amplias áreas de la sierra que han ido eolucionando hasta la actualidad.

La propia naturaleza se abre paso ayudada por las acciones del consistorio para recuperar el territorio quemado. De hecho, la microrreserva de flora, con una parte afectada por el fuego, comenzó pronto a rebrotar ya que los bulbos permanecieron latentes en el subsuelo. Las carrascas también fue una de las primeras especies en resurgir.

Renaturalización de la cantera

Dentro de esta misma estrategia de protección ambiental, también se han impulsado acciones orientadas a conservar el entorno de la antigua cantera situada en la Serra Perenxisa, que tras el cese de su actividad, había experimentado en los últimos años una regeneración progresiva de carácter natural.

En varias etapas de gobierno local se plantearon diferentes opciones para este enclave, entre ellas una del ejecutivo socialista que proponía rellenar el hueco que dejó la actividad de la explotación, pero que se descartó por el gobienro popular.

Después de la dana de octubre de 2024, se ha puesto en evidencia la relevancia de esta antigua cantera, que funcionó como un depósito natural, ayudando a amortiguar el caudal procedente del barranco de l’Horteta. En este contexto, el Ayuntamiento ha venido solicitando a la Confederación Hidrográfica del Júcar una intervención más decidida para consolidar este espacio como una infraestructura natural de retención de agua, contribuyendo así a la prevención de inundaciones.

Medidas insuficientes

No obstante, aunque recientemente la Confederación ha llevado a cabo alguna actuación, el equipo de gobierno lo considera "insuficiente, ya que no permite explotar plenamente el potencial de la cantera como sistema natural de regulación hídrica dentro del entorno de la Serra Perenxisa, ni se ha procedido a la retirada de los sedimentos acumulados tras la dana".

"A lo largo de los doce años transcurridos desde el incendio, se ha desarrollado un trabajo constante no solo enfocado a la restauración ambiental de la Serra Perenxisa, sino también a la prevención de riesgos, la mejora de la seguridad y la protección activa del territorio. Todo ello incorporando nuevas soluciones frente a fenómenos naturales como las inundaciones, con el fin de evitar que se repitan episodios como el ocurrido en 2014", concluye José Gozalvo.