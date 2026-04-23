La Fira del Comerç de Quart atrae a más de 10.000 visitantes

Quart de Poblet celebró el pasado fin de semana la 20ª edición de la Fira del Comerç, un evento ya consolidado en el calendario municipal que reunió al comercio local, hostelería y ciudadanía en un espacio de encuentro, dinamización económica y el consumo de proximidad. Durante el fin de semana, la feria registró una afluencia de aproximada de 10.0000 visitantes, generando un fuerte impacto en el comercio local.

La edición de este año contó con la participación de 40 establecimientos —33 comercios locales y 7 de hostelería—, alcanzando un nuevo máximo y confirmando la tendencia de crecimiento sostenido del evento. La totalidad de los estands estuvieron ocupados por comercios asociados, lo que pone de manifiesto la fortaleza del tejido comercial organizado y el papel clave del asociacionismo en el impulso de iniciativas de dinamización económica en el municipio. Este incremento, especialmente notable en el sector hostelero, ha contribuido a consolidar un modelo de feria más experiencial, que favorece la permanencia del público y dinamiza el consumo local. La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, destaca que «la Fira del Comerç vuelve a demostrar la fuerza de nuestro comercio local y su capacidad para generar actividad económica, cohesión social y vida en nuestras calles. Es un ejemplo de cómo, gracias a la colaboración entre el ayuntamiento y el tejido comercial, se pueden impulsar iniciativas que benefician a todo el municipio».

Los ‘felices años 20’

Inspirada en la estética de los años 20, la feria ofreció una experiencia inmersiva que acompañó a una programación diversa y participativa. A lo largo de las dos jornadas, el público pudo disfrutar de propuestas como catas de productos, charlas sobre nutrición, autocuidado y deporte, así como demostraciones como ‘La ley seca de los años 20: cómo disfrazaban el alcohol’, a cargo de Selenis.

La programación se completó con actividades para todos los públicos, entre las que destacaron el fotomatón, hinchables infantiles, la batukada, sesiones de los DJ locales Quico DL y Adrián Moya y propuestas deportivas como el entrenamiento HIIT con Soulpower. Además, la entrega de plantas organizada por el ayuntamiento volvió a ser una de las iniciativas más valoradas por las personas asistentes. Uno de los momentos más esperados fue el sorteo organizado por la Asociación de Comerciantes de Quart de Poblet (ACQ), que incluyó como premio un día de spa y una cena buffet en el Hotel Olympia, incentivando la participación y las compras en los distintos estands del recinto.

La Fira del Comerç de Quart de Poblet reafirma así su evolución positiva en los últimos años, consolidándose como un evento tractor para el comercio local, que no solo impulsa las ventas, sino que también fortalece la cohesión social y el tejido económico del municipio.