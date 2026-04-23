Educación Secundaria
El IES La Sènia de Paiporta compite en el concurso nacional de programación ProgramaMe Online
El IES La Sènia de Paiporta participó con cinco equipos y 14 estudiantes en esta competición nacional de programación para ciclos formativos
La XII edición de ProgramaMe Online, el concurso nacional de programación destinado a los ciclos formativos relacionados con esta especialidad informática, tuvo lugar el 22 de abril y el IES La Sènia de Paiporta no quiso perdérselo.
El centro se presentó con cinco equipos, formados por un total de 14 participantes, estudiantes de los ciclos superiores de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).
Respaldo municipal
El concejal de Modernización y Transparencia, Juan Elías López, y la concejala de Educación, Olga Sandrós, se acercaron al centro desde donde los equipos estaban participando, con el fin de apoyar al instituto y a los competidores.
En este sentido, el concejal de Modernización explicó que “ProgramaMe es uno de los certámenes más relevantes a nivel nacional y supone una gran oportunidad para que el alumnado ponga en práctica sus habilidades en programación”. Por ello, aseguró que “desde el área de Modernización, conscientes de la importancia de estas formaciones, vamos a colaborar e impulsar la participación en este tipo de certámenes”.
Implicación del centro y su profesorado
Por su parte, la concejala de Educación quiso destacar “la implicación del centro y de su profesorado. Estas actividades son un aliciente para los estudiantes, una forma de motivarlos en sus estudios”.
Enfrentarse a ocho problemas
En total, han participado 48 equipos de 12 institutos de la Comunitat Valenciana, Valladolid, Menorca, Lugo y Salamanca. Los y las estudiantes han tenido que enfrentarse a ocho problemas de dificultad creciente en los que debían resolver distintos retos. En total, cuatro horas de trabajo que han permitido a los participantes seguir aprendiendo con una actividad interactiva y lúdica.
- Condiciones para entrar en Volkswagen Valencia: dos meses en China, doble pago por horas extras y turnos americanos
- El sector alimentario se prepara para los nuevos plásticos verdes
- El municipio menos poblado de la Safor incorporará un hotel de cuatro estrellas con 20 suites
- Giro brusco del tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet activa la alerta amarilla por olas de tres metros, tormentas y desplome térmico
- Hay al menos 50 personas peleándose y con navajas': vuelven las peleas nocturnas a las puertas de una discoteca de Benimaclet
- Familia Royo lanza 4 promociones de viviendas en Valencia a precios asequibles
- La Diputación de Valencia abre al tráfico el eje principal de la carretera CV-370 entre Manises y Riba-roja
- La JCF anuncia que se revisará la Ofrenda, siendo tercer día o tercera sesión las alternativas si el censo se dispara