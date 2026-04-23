El IES La Sènia de Paiporta compite en el concurso nacional de programación ProgramaMe Online

La XII edición de ProgramaMe Online, el concurso nacional de programación destinado a los ciclos formativos relacionados con esta especialidad informática, tuvo lugar el 22 de abril y el IES La Sènia de Paiporta no quiso perdérselo.

El centro se presentó con cinco equipos, formados por un total de 14 participantes, estudiantes de los ciclos superiores de Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).

Respaldo municipal

El concejal de Modernización y Transparencia, Juan Elías López, y la concejala de Educación, Olga Sandrós, se acercaron al centro desde donde los equipos estaban participando, con el fin de apoyar al instituto y a los competidores.

Un momento de la competición en la que participa el IES La Sènia de Paiporta. / Levante-EMV

En este sentido, el concejal de Modernización explicó que “ProgramaMe es uno de los certámenes más relevantes a nivel nacional y supone una gran oportunidad para que el alumnado ponga en práctica sus habilidades en programación”. Por ello, aseguró que “desde el área de Modernización, conscientes de la importancia de estas formaciones, vamos a colaborar e impulsar la participación en este tipo de certámenes”.

Implicación del centro y su profesorado

Por su parte, la concejala de Educación quiso destacar “la implicación del centro y de su profesorado. Estas actividades son un aliciente para los estudiantes, una forma de motivarlos en sus estudios”.

Enfrentarse a ocho problemas

En total, han participado 48 equipos de 12 institutos de la Comunitat Valenciana, Valladolid, Menorca, Lugo y Salamanca. Los y las estudiantes han tenido que enfrentarse a ocho problemas de dificultad creciente en los que debían resolver distintos retos. En total, cuatro horas de trabajo que han permitido a los participantes seguir aprendiendo con una actividad interactiva y lúdica.