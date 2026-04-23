"La invasió dels bàrbars" conmueve en Torrent en las jornadas de memoria del PSPV

Con la presencia de su director, Vicent Monsonís, que abrió el acto y lo cerró con una charla-coloquio, tuvo lugar este miércoles la proyección de La invasió dels bàrbars, una obra que sacudió los sentimientos de un público entregado y que permitió descubrir la profundidad y las reflexiones de esta producción independiente, cien por cien valenciana y en valenciano en la segunda jornada de esta IV edición de Memoria Histórica, organizada por el PSPV-PSOE de Torrent.

Monsonís explicó el origen y el alma del proyecto: “A partir del guion teatral de Chema Cardeña, quisimos hacer una película que fuera un compendio de todos los aspectos de la memoria histórica, de todas las dificultades que han encontrado los familiares en la búsqueda de sus víctimas.” El director, que acababa de llegar de Madrid, donde está proyectándose el film, contó cómo nació de un micromecenazgo y a partir de ahí, con el boca a boca, el público ha hecho suya la película. “En mi ADN profesional está la convicción de que el cine es la herramienta cultural más potente para el progreso de las sociedades y nosotros queremos contribuir a ello con nuestras obras”, relató.

Vicent Monsonís. / PSPV-PSOE de Torrent

El acto estuvo presentado por el concejal socialista José Pascual Martínez, quien destacó el valor político y emocional de la obra: “hemos pensado en traer esta película a las jornadas porque no solo es una película, sino que se ha convertido en un símbolo antifascista. Es una película necesaria, una película que coincide plenamente con la idea de memoria histórica que tenemos en Socialistes Torrent y que parece pensada para esta Semana, dedicada a la represión franquista sobre las mujeres. Las historias de Esperanza, Rosa o Aurora recogen con fidelidad lo que hablamos el martes y forman parte de una obra imprescindible del audiovisual valenciano, pase lo que pase”.

Al finalizar la proyección, el público recibió a Monsonís en pie, con una larga y sentida ovación. Entre los aplausos, algunas voces rompieron el silencio con una frase sencilla y poderosa: “Gracias por hacer esta película”.

El director cerró el acto apelando al compromiso colectivo

“Nos costó mucho esfuerzo hacer la película, pero quizá tanto o más conseguir que se proyectara en salas comerciales. Os ruego que vayáis al cine a verla, que la recomendéis, porque de su recorrido en las salas depende que podamos seguir haciendo cine con este compromiso, que es nuestra seña de identidad”, añadió.

Homenaje a los vecinos y vecinas fusilados en Paterna

El ciclo se cerrará este viernes, 24 de abril con un emotivo homenaje a vecinos y vecinas de Torrent fusilados durante el franquismo en Paterna y la localidad, con la participación de familiares de las víctimas y una reflexión sobre la importancia de la verdad, la reparación y la justicia en la memoria colectiva a cargo de Susana Gisbert, fiscal especializada en Memoria Democrática.