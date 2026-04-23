La librería "Doña Leo" de Máximo Huerta protagonista del podcast "Un Torrent de Llibres"

Torrent ha celebrado el Día Internacional del Libro con el lanzamiento del cuarto episodio del podcast “Un Torrent de Llibres”, un espacio cultural que continúa creciendo como punto de encuentro entre lectores, autores y ciudadanía. En esta nueva entrega, el protagonista es el escritor Máximo Huerta, quien abre las puertas de su librería “Doña Leo”, en Bunyol, para ofrecer una conversación profunda, honesta y cargada de emoción en torno a su última novela de ficción, “Mamá está dormida”.

El podcast, coordinado por la jefa de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Torrent, Linda Mª Ferrer, y locutado por el trabajador de Bibliotecas Javier Pavón, se consolida como una iniciativa cultural innovadora que sitúa a Torrent como referente en la promoción de la lectura en el ámbito local y digital.

Un viaje íntimo a través de la memoria, el silencio y el cuidado

En este cuarto episodio, “Un Torrent de Llibres” propone un recorrido emocional a través de los grandes temas que atraviesan la obra de Máximo Huerta: la memoria, los vínculos familiares, los secretos y el cuidado. La conversación, grabada en un entorno tan simbólico como su librería, se convierte en un espacio de reflexión sobre la fragilidad humana y la universalidad de las relaciones entre padres e hijos.

Tal y como se desprende del episodio, el silencio ocupa un lugar central en la narrativa del autor, “el silencio al principio del olvido genera incertidumbre… pero también es una manta que abriga, porque todo lo que no quieres contar es tuyo y te sostiene”. Una idea que resume la dualidad entre ausencia y refugio que atraviesa tanto la novela como la conversación.

Huerta profundiza también en el proceso creativo y en la esencia misma de la literatura, destacando que “las novelas empiezan con una pregunta… y escribir te genera nuevas preguntas y también respuestas”, poniendo en valor la escritura como una herramienta de exploración personal y emocional.

En relación con uno de los ejes fundamentales de la obra, el autor subraya la dimensión universal del cuidado, “todos hemos cuidado y nos van a cuidar… esta historia es universal”, una afirmación que conecta directamente con la experiencia compartida de la sociedad.

El escritor, Máximo Huerta, durante su participación en el podcast. / A. T.

Reflexiones y relaciones humanas

A lo largo de la conversación, el escritor deja además reflexiones especialmente significativas sobre la vida y las relaciones humanas, como cuando afirma que “la vida me la cambia la vida”, reivindicando la experiencia vital por encima de cualquier relato; o cuando reconoce que “el cuidador se olvida de sí mismo y lo importante pasa a ser la persona a la que cuidas”, evidenciando la intensidad emocional y el sacrificio que implica el cuidado.

En este sentido, Huerta también incide en la complejidad de este proceso, alejándose de visiones idealizadas, “cuidar es sacrificar, elegir, enfadarse, desesperarse, arrepentirse… es muchas cosas”, una declaración que aporta realismo y profundidad al discurso.

Finalmente, el autor invita a reflexionar sobre el paso del tiempo y la memoria, señalando que “siempre hay cosas que nunca sabrás de tus padres”, poniendo de relieve la existencia de secretos, silencios y espacios íntimos que forman parte de la identidad de cada persona.

Cultura accesible y en formato digital

El podcast “Un Torrent de Llibres” está disponible en múltiples plataformas como Spotify, Apple Podcast, Ivoox, Amazon Music y Tune In, lo que permite acercar la cultura y la literatura a todos los públicos, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo digital. De este modo, el Ayuntamiento facilita un acceso directo y sencillo a este proyecto cultural, consolidando su difusión y alcance entre la ciudadanía.

Además, desde el consistorio se ha recordado que este proyecto forma parte de una estrategia más amplia para dinamizar las bibliotecas municipales y fomentar la participación ciudadana en torno a la lectura.

Un proyecto en crecimiento con nuevas iniciativas

Desde su lanzamiento, el podcast ha ido consolidando su audiencia y ampliando su alcance, con tres episodios anteriores que han abordado diferentes perspectivas del mundo literario. En esta línea, el Ayuntamiento ya trabaja en nuevos contenidos y ha avanzado que el quinto episodio contará con la participación de alumnado del colegio Julio Verne de Torrent, reforzando así la implicación de los más jóvenes en la cultura y el fomento de la lectura desde edades tempranas.

Coincidiendo con esta celebración, las Bibliotecas Municipales han querido premiar a sus usuarios, ofreciendo un regalo sorpresa a todas aquellas personas con carnet de lector que se acerquen a las instalaciones durante esta jornada tan especial.

El concejal del Área de Cultura, Aitor Sánchez, ha destacado el valor de esta iniciativa como herramienta de promoción cultural y participación ciudadana, “‘Un Torrent de Llibres’ es mucho más que un podcast; es un espacio donde la literatura cobra vida, donde conectamos con las emociones que hay detrás de cada libro y donde acercamos a los autores a nuestros vecinos de una forma directa y cercana. Apostar por la cultura es apostar por una ciudad más libre, más crítica y más humana”.

Asimismo, ha subrayado la importancia de seguir innovando en la difusión cultural, “queremos que las bibliotecas de Torrent sean espacios vivos, dinámicos y adaptados a los nuevos tiempos. Este proyecto demuestra que la lectura también puede escucharse y compartirse, llegando a nuevos públicos y despertando nuevas vocaciones lectoras”.

Torrent, ciudad de libros y lectores

Con iniciativas como “Un Torrent de Llibres”, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la cultura, la educación y la promoción de la lectura como pilares fundamentales de la vida en la ciudad. Un proyecto que no solo pone en valor el papel de las Bibliotecas Municipales, sino que también fortalece el vínculo entre literatura y ciudadanía. Porque, como recuerda el propio podcast, “las grandes historias no solo ocurren en los libros, también lo hacen en el interior de quienes los leen”.