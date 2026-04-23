Estas son las fallas de l'Horta que se han llevado premio de llibret de Conselleria

Un año más, la Generalitat Valenciana ha dado a conocer los premios de la Conselleria de Educación al uso del valenciano en los llibrets de falla, algo más tarde de lo habitual, que suele ser antes de las fiestas josefinas, y en esta edición de 2026 también han tenido protagonismo los llibrets de las comisiones de l'Horta, en el apartado destinado a poblaciones.

La gran triunfadora ha sido la Falla Port de Silla, la mejor de la comarca y que ha logrado colarse en el Top Ten. Con su llibret 2026 "Ràndom", obra del diseñador grafico y artista Javier Valiente (Javi Revolution), ha logrado un décimo premio, con una compensación económica de 2.600 euros. Este llibret reivindica el caos ordenado que es la vida y en particular las fallas, y nos invita a explorar y celebrar la mejor fiesta del mundo desde una perspectiva diferente.

Aida Melero, directora del llibret, tras conocer el reconocimiento, asegura que "en un momento en el que cada vez cuesta más hacer cultura, la Falla Port continúa apostando por la lengua. El llibret de la Falla Port de Silla es un claro ejemplo que desde las fallas podemos difundir valores de forma entretenida y que enganche a todo el mundo", explica.

A diferencia de años anteriores, en los que varios llibrets de la comarca lograban situarse entre los diez mejores, en esta ocasión solo uno ha conseguido entrar en el “top ten”.

El siguiente , con la posición de plata en un hipotético podium de l'Horta, estaría también otro llibret de Silla, esta vez de la falla Mercat, que ha acabado en el puesto 17 y ha obtenido un premio de 1.500 euros por su obra «Fins ací hem arribat.» Le sigue de cerca en la posición de bronce la comisión Sant Valerià de Torrent, en el 18º lugar, con también 1.500 euros para su original llibret STOP, con la portada en forma de la señal de tráfico.

El llibret de Sant Valerià ha obtenido la tercera mejor posición en l'Horta. / Falla sant valerià

Estos llibrets vuelven a consolidarse como un referente en la promoción del valenciano y en la calidad literaria dentro del mundo fallero.

Este reconocimiento no solo pone en valor el trabajo constante de las comisiones sino también su apuesta firme por hacer del llibret una herramienta cultural, crítica y comprometida con la realidad social.

Todos los llibrets premiados en l'Horta:

Premio 2.600 euros

10-Port de Silla

Premio 1.500 euros

17- Mercat de Silla

18-Sant Valerià de Torrent

Premio 1.000 euros

21-Reis Catòlics de Silla

24-Sant Antoni de Paterna

Premio 900 euros

29-El Jardí d'Albal

Premio de 700 euros

37-Poble Nou de Torrent

Premio de 500 euros

50-Sant Roc de Paterna

51-Plaça País Valencià de Picanya

53-Vistabella de Picanya

68-L'Ermita de Picassent

73-València-Teodoro Llorente (El Cano) de Xirivella

74-Plaça de Cerventas de Paiporta

79-Sant Roc de Torrent

80-Gómez Ferrer de Xirivella