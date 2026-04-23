Estas son las fallas de l'Horta que se han llevado premio de llibret de Conselleria
El llibret de la Falla Port de Silla, único de l’Horta en el “top ten” de Conselleria en 2026
Un año más, la Generalitat Valenciana ha dado a conocer los premios de la Conselleria de Educación al uso del valenciano en los llibrets de falla, algo más tarde de lo habitual, que suele ser antes de las fiestas josefinas, y en esta edición de 2026 también han tenido protagonismo los llibrets de las comisiones de l'Horta, en el apartado destinado a poblaciones.
La gran triunfadora ha sido la Falla Port de Silla, la mejor de la comarca y que ha logrado colarse en el Top Ten. Con su llibret 2026 "Ràndom", obra del diseñador grafico y artista Javier Valiente (Javi Revolution), ha logrado un décimo premio, con una compensación económica de 2.600 euros. Este llibret reivindica el caos ordenado que es la vida y en particular las fallas, y nos invita a explorar y celebrar la mejor fiesta del mundo desde una perspectiva diferente.
Aida Melero, directora del llibret, tras conocer el reconocimiento, asegura que "en un momento en el que cada vez cuesta más hacer cultura, la Falla Port continúa apostando por la lengua. El llibret de la Falla Port de Silla es un claro ejemplo que desde las fallas podemos difundir valores de forma entretenida y que enganche a todo el mundo", explica.
A diferencia de años anteriores, en los que varios llibrets de la comarca lograban situarse entre los diez mejores, en esta ocasión solo uno ha conseguido entrar en el “top ten”.
El siguiente , con la posición de plata en un hipotético podium de l'Horta, estaría también otro llibret de Silla, esta vez de la falla Mercat, que ha acabado en el puesto 17 y ha obtenido un premio de 1.500 euros por su obra «Fins ací hem arribat.» Le sigue de cerca en la posición de bronce la comisión Sant Valerià de Torrent, en el 18º lugar, con también 1.500 euros para su original llibret STOP, con la portada en forma de la señal de tráfico.
Estos llibrets vuelven a consolidarse como un referente en la promoción del valenciano y en la calidad literaria dentro del mundo fallero.
Este reconocimiento no solo pone en valor el trabajo constante de las comisiones sino también su apuesta firme por hacer del llibret una herramienta cultural, crítica y comprometida con la realidad social.
Todos los llibrets premiados en l'Horta:
Premio 2.600 euros
10-Port de Silla
Premio 1.500 euros
17- Mercat de Silla
18-Sant Valerià de Torrent
Premio 1.000 euros
21-Reis Catòlics de Silla
24-Sant Antoni de Paterna
Premio 900 euros
29-El Jardí d'Albal
Premio de 700 euros
37-Poble Nou de Torrent
Premio de 500 euros
50-Sant Roc de Paterna
51-Plaça País Valencià de Picanya
53-Vistabella de Picanya
68-L'Ermita de Picassent
73-València-Teodoro Llorente (El Cano) de Xirivella
74-Plaça de Cerventas de Paiporta
79-Sant Roc de Torrent
80-Gómez Ferrer de Xirivella
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