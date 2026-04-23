La Mancomunitat de l’Horta Nord ofrece apoyo en el proceso extraordinario de regularización de migrantes

La Mancomunitat l’Horta Nord ha empezado a prestar asesoramiento y acompañamiento a las personas que puedan acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno de España, a través de los Servicios Sociales de Atención Primaria Básica de los municipios que integran la entidad.

Con esta iniciativa, la Mancomunitat quiere ofrecer una atención cercana, útil y accesible a las personas migrantes que necesiten apoyo para iniciar o completar este trámite, especialmente en un "momento en el que pueden surgir dudas, incertidumbre o dificultades administrativas", según explica en un comunicado.

Con cita previa

Las personas interesadas deberán solicitar cita previa en los Servicios Sociales de su municipio, donde recibirán asesoramiento sobre el procedimiento y, en su caso, la tramitación del informe de vulnerabilidad.

Ante el desconcierto que este proceso pueda estar generando, la Mancomunitat quiere trasladar un mensaje de tranquilidad: "ningún informe de vulnerabilidad se quedará sin hacer y existe el compromiso de emitirlos con la mayor rapidez posible", para que todo el proceso se desarrolle con normalidad y con las máximas garantías.

Civera: "Tenemos la responsabilidad de estar cerca de las personas"

La presidenta accidental de la Mancomunitat l’Horta Nord, Cristina Civera, ha destacado que “las administraciones públicas tenemos la responsabilidad de estar cerca de las personas y de facilitarles los trámites, sobre todo cuando se trata de procesos que afectan de forma tan directa a su vida y a la de sus familias”.

Civera ha señalado también que “colaborar para que este proceso sea ágil y ordenado es una forma de reforzar la cohesión social, la convivencia y la igualdad de oportunidades en nuestros municipios. Nadie debería quedarse atrás por falta de información o por trabas burocráticas”.

Respuesta eficaz

Con este dispositivo de atención, la entidad busca dar una respuesta coordinada y eficaz a este proceso extraordinario de regularización, facilitando su tramitación y reforzando la atención a quienes lo soliciten. Asimismo, desde la Mancomunitat L’Horta Nord se recuerda a las personas interesadas que, ante cualquier duda o incidencia, pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: pangea@mhnord.es