La Mancomunitat de l'Horta Sud aprueba un presupuesto de 3,6 millones para 2026 con impulso al turismo

El pleno de la Mancomunitat de l’Horta Sud ha aprobado por unanimidad el presupuesto para 2026, que asciende a 3,6 millones de euros. La cifra es similar a la de los últimos años aunque destaca la recuperación de la partida para Turismo de 100.000 euros, a los que se sumarán otros 100.000 aportados por la Diputació de València.

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, indicó que se ha optado por una línea que continua la del año pasado, de prestación de servicios a los municipios, especialmente en todo lo que tiene que ver con la gestión de la postdana. También aclaró que la cifra global no incluye las subvenciones extraordinarias por esta causa, entre ellas los 100.000 euros que se han recibido del plan dana Empleo.

“Con este presupuesto vamos a dar un impulso al turismo comarcal y vamos a poner en marcha las primeras acciones que recoge el nuevo plan estratégico. Y como en otros ejercicios, una de nuestras prioridades son las políticas de empleo, emprendimiento y apoyo al comercio y la empresa”, explica el presidente, José F. Cabanes.

Presupuestos. / MHS

El capítulo al que más dinero se destina es el que conforman el Pacte per l’Ocupació de l’Horta Sud y la Agencia de Desarrollo Comarcal, que tienen una dotación económica de 416.000 euros. En este departamento trabajan 10 profesionales en la promoción del empleo y el emprendimiento, además del refuerzo a comercios y empresas.

Respecto a algunos de los servicios mancomunados, a la OMIC comarcal (98.000 euros) se acogen nueve ayuntamientos; a la recogida de animales (150.000 euros) están adscritos 16 consistorios, y el servicio jurídico de asesoramiento en casos de desahucios (50.000 euros) se presta en 12 municipios.

Subvenciones a asociaciones

El presupuesto incluye una partida de 60.000 euros en subvenciones a entidades de ámbito comarcal como la Fundació Horta Sud, l’Institut d’Estudis Comarcals (Ideco), l’Orquestra de l’Horta Sud, la Banda els Majors de l’Horta Sud, Soterranya o Artic. También con estas ayudas se financian competiciones deportivas como el Trofeo Junior de Ciclismo Mancomunitat de l’Horta Sud y o el Circuito de Carreras de l’Horta Sud.

Como subvenciones extraordinarias, la Mancomunitat concede este año sendas ayudas de 1.000 euros a Amics de la Passejà de Quart de Poblet y a la Sociedad Cultural Recreativa la Terreta de Massanassa. Asimismo, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana recibirá 2.000 euros para contribuir a la XXV Trobada de Bandes Juvenils de l’Horta Sud.