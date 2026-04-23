Las lágrimas de la Tia Visantica tras recibir un premio de la Mancomunitat de l'Horta Sud por la dana

El pleno de la Mancomunitat de l'Horta Sud realizó esta semana un reconocimiento a la humorista y artesana de Albal Ana Muñoz, más conocida por hacer creado el personaje de la 'Tia Visantica', por todo el trabajo altruista que ha realizado para la comarca, a raíz de la dana del 29 de octubre de 2024. El presidente, José F. Cabanes, fue el encargado de homenajearla y ella no pudo reprimir las lágrimas en el momento del reconocimiento.

Ana Muñoz emprendió en noviembre de 2024 una campaña para pedir fondos para los ayuntamientos, que se inició con el mítico vídeo de la Tia Visantica en el que se quitaba el disfraz y pedía solidaridad. Posteriormente durante meses trasladó este mensaje en programas de televisión de Levante TV y À Punt.

Además, recientemente, la actriz realizó un donativo a la Mancomunitat que está destinado al Centre Ocupacional 9 d'Octubre, situado en Catarroja y propiedad de la institución comarcal, que gestiona una entidad social. Este recurso resultó afectado por la dana.

Lámina 'Gratitud'

Por todo ello, José F. Cabanes le entregó la lámina "Gratitud" de la artista Maika Sosa, que refleja la tragedia y que se comercializa con finalidad benéfica, ya que los fondos van destinados a ayudar a comercios sobre los que impactó la catástrofe. Este es el detalle institucional que la Mancomunitat entrega como agradecimiento desde la DANA.

"Una de las profesiones más difíciles es la de hacer reír, especialmente después de lo que ha pasado, y ella lo consigue", destacó Cabanes, además de poner en valor su faceta de artesana y pintora de abanicos.

Protagonista en redes

Por su parte, Muñoz, protagonista en multitudinarios shows de humor e 'influencer' en las redes sociales, reconoció cómo la ha marcado la dana, que vivió en primera persona y a través de decenas de amigas y amigos que "lo han pasado realmente mal" y explicó que, durante meses, en cada actuación más allá de las fronteras de l'Horta Sud, daba las gracias porque sabía que de allí se habrían desplazado personas voluntarias.