Moncada reunirá más de 600 vehículos en la gran cita del motor clásico valenciana

La localidad de Moncada se prepara para convertirse el próximo 26 de abril en escaparate del motor histórico con la celebración de la VII Concentración de Vehículos Clásicos, un evento que reunirá más de 600 coches y motocicletas y que se ha consolidado como una de las convocatorias más potentes del calendario autonómico y nacional.

La cita, organizada por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Moncada, se desarrollará en la avenida Mediterránea, las calles aledañas y el recinto multiusos Mercaparking, donde se habilitará un gran espacio expositivo al aire libre. Allí podrán contemplarse vehículos de distintas épocas, algunos con hasta 70 años de antigüedad, en una jornada pensada tanto para aficionados al motor clásico como para el público general.

Referente

Con esta nueva edición, Moncada refuerza su posición como referente de los coches clásicos en Valencia, gracias a una concentración que no solo destaca por el número de participantes, sino también por su capacidad para atraer visitantes y dinamizar el municipio. El crecimiento del evento ha obligado a ampliar las zonas de estacionamiento y mejorar los accesos para facilitar la llegada y acreditación de los participantes.

La alcaldesa de Moncada, Amparo Orts, ha subrayado la importancia que ha adquirido esta convocatoria dentro de la agenda local, al considerar que se trata de una de las citas más destacadas de la programación municipal por su repercusión y por la respuesta del público. En la misma línea, el concejal de Fiestas, Martín Pérez, ha puesto el acento en el trabajo organizativo realizado para que la concentración siga creciendo sin perder su esencia.

Atractivos

Uno de los grandes atractivos del encuentro será la organización de los vehículos por marcas y modelos, una fórmula que permitirá al visitante recorrer la evolución estética y técnica de las distintas firmas automovilísticas. A ello se sumará la presencia de piezas singulares y de las maquetas elaboradas por el mecánico artesano de Moncada Alejandro Marín Fuentes, conocido por sus trabajos de restauración y reproducción de vehículos clásicos.

La jornada arrancará a primera hora con la recepción de vehículos y continuará con un almuerzo popular para más de 900 personas. A partir de las 11.30 horas, el ambiente festivo se verá reforzado con la actuación en directo del grupo local MUR BAND, en una programación que busca convertir la concentración en una experiencia abierta, familiar y participativa.

Además de la exhibición, la concentración incluirá la entrega de premios en categorías como vehículo mejor restaurado o conservado, el más antiguo o la mejor caracterización de época. Como broche final, los participantes realizarán una ruta urbana por Moncada y sus alrededores, escoltados por la Policía Local y Protección Civil, recuperando durante unas horas la estética, el sonido y el encanto de otra época.

La colaboración de entidades especializadas como Club Alpine Valencia y Club Vespa & Lambretta Valencia refuerza el nivel de una convocatoria que combina patrimonio automovilístico, participación ciudadana y promoción local. La imagen promocional del evento, con varios participantes posando junto a un elegante vehículo clásico, resume a la perfección el espíritu de una cita que une afición, historia y vida en la calle.

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Moncada no solo exhibirá coches clásicos: exhibirá también capacidad organizativa, atractivo social y una propuesta de ocio con fuerte tirón popular, en un evento que cada año gana dimensión y que vuelve a situar al municipio en el mapa de las grandes concentraciones del motor clásico.