Regresa «Fira Mislata» como el gran escaparate del comercio y ocio local

Durante tres días, Mislata volverá a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y visitantes con motivo de una nueva edición de ‘Fira Mislata’, que se celebrará del 15 al 17 de mayo en el recinto ferial de la calle Hospital. El evento, ya consolidado en el calendario local, reunirá en un mismo espacio las principales propuestas de comercio, gastronomía, deporte y ocio de la ciudad.

La feria mantiene el formato que en los últimos años ha impulsado el Ayuntamiento: una “feria de ferias” que integra distintos sectores con el objetivo de ampliar públicos y dinamizar la actividad económica. Una fórmula que, según el alcalde, Carlos F. Bielsa, busca «crear nuevas sinergias, atraer visitantes y reforzar el tejido social y comercial del municipio».

Lejos del modelo anterior, en el que cada sector contaba con su propio evento independiente, ‘Fira Mislata’ apuesta por la convivencia de propuestas. El resultado es un espacio en el que perfiles muy diversos de público coinciden y descubren nuevas opciones de consumo, ocio o participación que, en otro contexto, podrían haber pasado desapercibidas.

El recinto ferial volverá a estructurarse en grandes áreas diferenciadas —comercial, deportiva y de restauración—, facilitando tanto la experiencia del visitante como la organización de los expositores. Comercios locales, empresas, asociaciones y clubes deportivos mostrarán sus productos, servicios y actividades en un entorno diseñado para favorecer el contacto directo con la ciudadanía.

El programa incluirá también desfiles, exhibiciones, actividades con mascotas y citas gastronómicas. / R. S.

Actividad continua

Más allá de la oferta expositiva, uno de los principales atractivos de la feria será su programación paralela. A lo largo del fin de semana se sucederán actuaciones musicales, talleres participativos, actividades infantiles y propuestas deportivas abiertas a todos los públicos.

El programa incluirá también desfiles, exhibiciones, actividades con mascotas y citas gastronómicas como degustaciones o la ya tradicional paella gigante, configurando un ambiente festivo que trasciende la dimensión comercial del evento.

En este sentido, el alcalde Bielsa destaca que «seguimos apostando por un modelo que une economía, cultura y participación, haciendo de Fira Mislata un evento cada vez más fuerte y atractivo».

La feria servirá también como altavoz para dar a conocer las personas ganadoras que han participado en la campaña de dinamización ‘Mislata Ilusiona’, una iniciativa orientada a incentivar el consumo en el comercio local. A través de sorteos y premios, la campaña refuerza el vínculo entre ciudadanía y tejido económico en un contexto en el que la proximidad vuelve a ganar protagonismo. Entre ellos, varios cheques de 100 y 200 euros, que podrán canjearse en los establecimientos del municipio; y el premio más especial, el sorteo de un viaje para cuatro personas a Disneyland París, que incluirá la estancia, el transporte y el acceso al parque temático.