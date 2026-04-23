La Semana del Libro de Albal consolida su éxito como cita cultural para fomentar la lectura

La Semana del Libro de Abal ha vuelto a poner de relevancia que se trata de una cita ya consolidada que reúne en el mismo espacio a amantes de los libros, la escritura y la cultura en general. La lectura se ha convertido en el centro de la agenda cultural en esta iniciativa impulsada por las concejalías de Cultura y Comercio, con la colaboración de ACIXEA, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana, Unió Gremial y el SARC del área de Cultura de la Diputación de Valencia.

Además, la feria ha contado con una programación paralela, diseñada entre todas las entidades, y pensada para atraer a públicos de todas las edades y fomentar el hábito lector.

Durante varios días, Albal se ha convertido en un espacio de encuentro cultural con propuestas que han abarcado presentaciones literarias, espectáculos familiares, recitales poéticos, narración oral y la Feria del Libro.

El espectáculo de magia protagonizado por el Mago Pinchito. / A. A.

Programación

La programación arrancó el 17 de abril con la presentación del libro “El Sant Caliç de la Catedral de Valencia”, del autor Jorge Manuel Rodríguez, en la Casa de la Cultura. La jornada continuó con un recital a cargo de la Associació Cultural Amics de la Poesia de Silla, que finalizó con un vino de honor.

El 18 de abril fue el turno del público familiar, con un espectáculo de magia protagonizado por el Mago Pinchito, que logró captar la atención de pequeños y mayores.

La organización de la Feria del Libro. / A. A.

Feria del libro

Uno de los momentos más destacados llegó el 19 de abril con la celebración de la V Feria del Libro de Albal, organizada por ACIXEA en el patio del CEIP San Blas, que ha sido un éxito de asistencia. Durante la mañana, vecinos y vecinas amantes de la lectura han disfrutado de una jornada muy especial en la que, además de librerías, diferentes asociaciones locales han puesto al alcance del público sus propuestas literarias. El evento ha contado con puntos de venta de libros, juegos infantiles, talleres y presentaciones literarias, consolidándose como un espacio dinámico y participativo.

La programación se cerró el 23 de abril, Día del Libro, con actividades en la Biblioteca Municipal. Por la tarde tuvo lugar el cuentacuentos infantil “Més enllà del bosc”, dirigido a niños y niñas a partir de cinco años, seguido de la narración oral para adultos “Els contes com les cireres”.

El estand de la Asociación de Comerciantes de Albal, Acixea. / A. A.

Éxito de la semana

La concejala de Cultura y Comercio, Raquel García, ha destacado el éxito de la iniciativa y la implicación de la ciudadanía: “Con motivo del Día del Libro, desde la Concejalía de Cultura de Albal, se ha impulsado una completa programación cultural durante la Semana del Libro, dirigida a todos los públicos y con una respuesta extraordinariamente positiva por parte de la ciudadanía. La alta participación registrada en cada una de las actividades demuestra el compromiso de Albal con la cultura y el fomento de la lectura como ejes fundamentales de una sociedad cohesionada y activa”.

Asimismo, ha añadido que “el objetivo que nos marcamos se ha cumplido con creces: acercar la lectura y la cultura a la población y, al mismo tiempo, fortalecer el tejido social, comercial y cultural de Albal. Desde esta concejalía reiteramos nuestro firme compromiso de seguir impulsando actividades culturales participativas, accesibles y de calidad, convencidos de que la cultura es una herramienta esencial para el desarrollo y el futuro del municipio”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Albal ha reafirmado su compromiso con la promoción de la lectura y la dinamización cultural, ofreciendo una agenda accesible, diversa y de calidad. La Semana del Libro se ha consolidado, así como una de las citas culturales más destacadas del calendario local.