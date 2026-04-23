Torrent mejora la seguridad en el Camí Corral Manyes con la ampliación de la calzada y asfaltado

El Ayuntamiento de Torrent, a través del Consell Agrari Municipal, está llevando a cabo una importante actuación de mejora en el Camí Corral Manyes, centrada en el asfaltado de la vía, la ampliación de la calzada y la creación de un paso destinado a vecinos de las propiedades y peatones, que será pintada de color verde para reforzar su visibilidad y seguridad.

Los trabajos de nivelación del terreno y asfaltado, contempla la intervención en más de 600 metros de camino, donde se está renovando el firme y adecuando los márgenes para facilitar tanto el tránsito de vehículos como el paso de vecinos y viandantes.

Esta actuación mejora el camino en materia de seguridad vial en una zona muy utilizada por residentes de viviendas diseminadas, donde hasta ahora la convivencia entre vehículos y peatones se producía en condiciones limitadas, sin espacios diferenciados.

Más seguridad y mejor accesibilidad

La actuación incluye la ampliación de la plataforma de la vía, permitiendo una circulación más cómoda y segura, así como la habilitación de un paso peatonal longitudinal que garantizará un itinerario peatonal. La señalización en color verde contribuirá además a mejorar la visibilidad del espacio peatonal, reforzando la convivencia entre usos.

Los trabajos en un camino rural a cargo del Consell Agrari Local. / A. T.

Asimismo, los trabajos de adecuación de los márgenes permitirán la conservación del firme, evitando deterioros prematuros y facilitando el mantenimiento del camino.

Respuesta a una demanda histórica de los diseminados

Con esta intervención, el Ayuntamiento da respuesta a una reivindicación vecinal histórica de los residentes en esta zona rural del término municipal, que ven así mejoradas sus condiciones de movilidad y seguridad en el día a día.

El Consell Agrari Municipal de Torrent continúa así desarrollando actuaciones clave en caminos rurales, apostando por la mejora de infraestructuras básicas que mejoran la calidad de vida en los diseminados.

El concejal del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, José Gozalvo, ha destacado que “esta actuación responde directamente a lo que nos venían trasladando los vecinos, la necesidad de contar con un camino más seguro y más amplio, para vehículos y viandantes. Estamos actuando en más de 600 metros, mejorando el firme, ampliando la calzada y creando un paso que aumenta la seguridad, especialmente en una zona donde conviven vehículos y peatones a diario”.

Asimismo, ha añadido que “desde el Consell Agrari seguimos trabajando para mejorar nuestros caminos rurales, porque son fundamentales para la movilidad, la actividad agrícola y la calidad de vida de los vecinos de los diseminados del municipio”.