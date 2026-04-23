Torrent refuerza su apuesta por el empleo con la firma de tres nuevos convenios de Idea't con entidades formativas y sociales

El Ayuntamiento de Torrent, a través de Idea't (Innovació i Desenvolupament Econòmic Actiu Torrent), ha formalizado la firma de tres nuevos convenios de colaboración con entidades de referencia en el ámbito de la formación para el empleo y la inclusión social. En el acto ha estado presente la concejala de Empleo y responsable de Idea't, Sandra Fas, acompañada de su gerente, Isabel Sánchez consolidando así una red de trabajo conjunto orientada a mejorar la empleabilidad de los vecinos y vecinas del municipio.

En concreto, los acuerdos se han suscrito con la Fundación José María Haro, la Fundación María Auxiliadora y la Fundación Amigó, todas ellas comprometidas con la capacitación profesional, la orientación laboral y la inserción sociolaboral de personas desempleadas.

Un paso más en la estrategia municipal de empleo

Estos convenios tienen como objetivo principal establecer un marco de colaboración estable entre Idea't y estas entidades para coordinar acciones de formación, orientación e intermediación laboral, facilitando el acceso al empleo de las personas desempleadas de Torrent.

Uno de los convenios que se han firmado con las fundaciones. / A. T.

A través de estos acuerdos, se pretende mejorar la adecuación entre la formación impartida y las demandas reales del mercado de trabajo, un aspecto clave para aumentar las oportunidades de inserción laboral.

Asimismo, se refuerza el papel de Idea't como agencia de colocación autorizada, impulsando su labor de acompañamiento a los demandantes de empleo mediante la difusión de acciones formativas, la orientación personalizada y la preselección de candidatos para ofertas laborales.

Formación adaptada y acompañamiento al empleo

Por su parte, las entidades firmantes se comprometen a diseñar e impartir acciones formativas orientadas a la inserción laboral, adaptando sus contenidos a las necesidades detectadas en el municipio y colaborando en tareas de orientación y acompañamiento al empleo.

Este modelo de trabajo conjunto permitirá ofrecer itinerarios más completos a las personas desempleadas, combinando formación específica, asesoramiento y conexión directa con el tejido empresarial.

Además, los convenios contemplan la creación de comisiones de seguimiento para planificar, evaluar y mejorar las actuaciones conjuntas, garantizando así la eficacia y continuidad de las acciones desarrolladas.

La concejala firma otro de los acuerdos. / A. T.

Una colaboración sin coste y con vocación social

Los tres acuerdos tienen carácter institucional, social y no mercantil, sin implicaciones económicas entre las partes, lo que pone de manifiesto el compromiso compartido por fomentar el empleo y la inclusión social desde la cooperación. Asimismo, se desarrollarán en el ámbito territorial de Torrent, aunque podrán ampliarse en función de las necesidades y oportunidades detectadas.

La concejala de Empleo y responsable de Idea't, Sandra Fas, ha destacado la importancia de estos acuerdos para seguir avanzando en políticas activas de empleo, “con la firma de estos tres convenios damos un paso más en nuestra estrategia para generar oportunidades reales de empleo en Torrent. Apostamos por una formación útil, conectada con las necesidades del mercado y acompañada de orientación y apoyo personalizado”.

En este sentido, ha subrayado que, “la colaboración con entidades especializadas nos permite ofrecer a nuestros vecinos y vecinas itinerarios más completos y eficaces, mejorando sus posibilidades de inserción laboral y contribuyendo al desarrollo económico del municipio”.

Por último, Fas ha puesto en valor el impacto social de estas iniciativas, “no se trata solo de formar, sino de abrir puertas, de generar oportunidades y de acompañar a las personas en su camino hacia el empleo. Estos convenios refuerzan el compromiso del Ayuntamiento con quienes más lo necesitan”.

La firma de uno de los tres convenios con Idea't. / A. T.

Beneficio directo para la ciudadanía

La firma de estos convenios supone un avance significativo en la mejora de los servicios de empleo en Torrent, ampliando la oferta formativa, reforzando la intermediación laboral y facilitando una mayor conexión entre las personas desempleadas y las empresas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa consolidando un modelo de desarrollo económico basado en la colaboración, la innovación y el impulso del talento local, situando a las personas en el centro de las políticas públicas de empleo.