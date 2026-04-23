Viaje a Cartagena para mayores de Paterna: 800 plazas casi agotadas en su lanzamiento

Las largas colas frente al Palau -edificio consistorial de Paterna- ya auguraban que iban a quedar pocas plazas disponsibles tras la primera jornada de apertura del plazo de reserva para apuntarse al Programa de Viajes para Personas Mayores, que en la nueva edición lanzada por el ayuntamiento tiene como destino Cartagena en el mes de mayo. La iniciativa ha agotado prácticamente la totalidad de las 800 plazas disponibles durante este jueves al abrirse el registro. Las inscripciones se formalizarán a partir del lunes, 27 de abril.

La nueva convocatoria, gestionada a través de la Oficina de Atención a las Personas Mayores, ha contado con una “excelente acogida”, según ha señalado el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo.

Sagredo ha destacado “el gran interés” que despiertan estas citas culturales año tras año. “Una muestra clara de que nunca es tarde para disfrutar de estas iniciativas atractivas que combinan ocio y cultura y de que en Paterna se vive con ilusión cada etapa de la vida”.

Líderes en esperanza de vida

En este sentido, el primer edil ha recordado que “no es casualidad que lideremos el ranking de ciudades con mayor esperanza de vida de la provincia. Somos el reflejo de una sociedad activa, participativa y comprometida con el bienestar de sus mayores”.

Desde esta mañana, las personas jubiladas y mayores de 60 años empadronadas en la localidad han podido solicitar cita previa para formalizar su inscripción en alguno de los cuatro turnos previstos para el mes de mayo: del 7 al 8, del 10 al 11, del 14 al 15 y del 21 al 22. Un total de 800 plazas ofertadas y de las que solo quedarían unas 18 plazas disponibles correspondientes al primer turno.

Coste de 59 euros por persona

El viaje, que tiene solo un coste de 59 euros por persona ya que está subvencionado por el consistorio, incluye una estancia de un día en régimen de pensión completa en un hotel de cuatro estrellas.

Visita al Teatro Romano

Además, el programa contempla una visita guiada por los principales enclaves de Cartagena, ciudad portuaria de la Región de Murcia reconocida por su impresionante Teatro Romano y su rico patrimonio arqueológico, con entrada al Museo Foro Romano Molinete. También ofrece una experiencia enológica con cata de vinos en las Bodegas Luzón.

A este respecto, la Teniente Alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, ha subrayado que “programas como este no solo fomentan el envejecimiento activo, sino que se consolidan como herramientas clave para afrontar la soledad no deseada favoreciendo la creación de redes de apoyo y espacios de convivencia. En definitiva, iniciativas que llenan de entusiasmo el día a día de muchas personas que lo han dado todo por Paterna”.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa consolidando una oferta de ocio dirigida a las personas mayores que apuesta por el bienestar, la convivencia y el acceso a actividades culturales de calidad.