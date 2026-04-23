La vida en un octavo piso en la Coma: cinco meses sin ascensor y el cáncer de Araceli sin poder ser tratado

En un octavo piso del barrio de la Coma, en Paterna, la vida de Araceli Andreu se ha reducido a cuatro paredes, un sofá y una espera interminable. La finca lleva cinco meses con el ascensor estropeado. Para muchos vecinos es una incomodidad, para ella una condena. Araceli es una mujer enferma con un 75 % de discapacidad y movilidad reducida que habla desde una situación límite. “Me llamo Araceli, llevo cinco meses sin ascensor, estoy encerrada 24 horas en casa. Tengo movilidad reducida con múltiples patologías y no puedo salir a la calle porque no puedo subir ni bajar escaleras”, resume con voz cansada, como quien repite una realidad que ya ha tenido que explicar demasiadas veces.

Dentro, el tiempo se mide de otra forma. No hay paseos, ni recados, ni citas médicas cumplidas con normalidad. Hay días, muchos, en lo que ni siquiera se pisa el rellano. "Llevamos diez días sin salir de casa", cuenta. Y no lo dice como una excepción, sino como parte de una rutina impuesta.

"Siento que estoy en la prisión"

Araceli intenta explicarse, ordenar todo lo que le ocurre en una sola idea, pero su realidad es demasiado compleja. "Tengo cáncer, tengo muchas patologías, tengo movilidad reducida... Todo eso lo puedo demostrar", dice, señalando informes médicos, papeles, diagnósticos. Su cuerpo también habla: piernas hinchadas, moradas, dolor constante, dificultad para moverse incluso dentro de su propia vivienda.

Pero lo que más pesa no es solo la enfermedad, sino la sensación de encierro. "Me siento como si estuviera en prisión o peor", confiesa. No es una metáfora ligera. Es la palabra que le sale cuando intenta describir lo que supone pasar las 24 horas del día sin poder bajar a la calle, sin que le dé el aire, sin poder decidir algo tan básico como salir de casa.

Araceli Andreu junto a su marido Jaime en su casa. / Celeste Martínez

"Estamos totalmente abandonados"

La avería del ascensor no es reciente. Cinco meses en los que, según denuncia, apenas ha habido soluciones reales. "Aquí no viene nadie, estamos totalmente abandonados", repite.

La consecuencia directa ha sido brutal: su vida se ha detenido. Araceli padece un linfoma, un cáncer de sangre que requiere seguimiento constante. "Cuando se activa tengo que ir a quimio", explica. Pero hace poco no pudo acudir a una sesión. No por falta de voluntad. Por imposibilidad física. "No fui porque no podía bajar", dice con una mezcla de resignación e incredulidad.

La escena es tan sencilla como devastadora: una paciente con cáncer que no puede acceder a su tratamiento porque vive en un octavo piso sin ascensor.

Tiene nuevas citas médicas en el horizonte, pero la incertidumbre es total. "No sé si voy a poder ir. Si tengo que dormir en el portal para que me ayuden, bajaré un colchón y dormiré ahí", asegura. No es una exageración, es un plan que contempla seriamente.

Araceli y su marido en el rellano de su patio. / Celeste Martínez

"Puedo pasar las 24 horas en el sofá"

El interior de la vivienda se ha adaptado a su limitación. O más bien, a la imposibilidad. Araceli pasa la mayor parte del tiempo sentada. "Duermo aquí, no duermo en la cama porque me duele mucho la espalda", explica.

Cocinar, limpiar o simplemente moverse son tareas que requieren esfuerzo extremo. "No puedo coger una fregona, no puedo estar de pie... Puedo estar 24 horas sentada aquí", añade.

Su marido Jaime, y Armando de 75 años, a quien considera su padre, se han convertido en sus cuidadores a tiempo completo. "Yo hago todo, la compra, la comida, la baño, la llevo al hospital cuando podemos, todo", explica su marido. Y lo dice sin dramatismo, pero con el cansancio acumulado de quien también arrastra sus propios problemas de salud. Entre los dos sostienen una rutina precaria, donde cada gesto cotidiano, bajar la basura, comprar comida, acudir a una consulta, depende de algo que ahora no existe: un ascensor operativo.

Durante un tiempo, intentaron soluciones improvisadas. Abrían manualmente el ascensor, manipulando el sistema con llaves, asumiendo riesgos eléctricos y mecánicos. “Nos arriesgábamos a quedarnos atrapados o a que nos diera la corriente”, recuerda Enrique. Era eso o no salir nunca.

Las alternativas son igual de extremas, bajar a Araceli con maquinaria especial, esperar a los bomberos, organizar dispositivos complejos para un simple traslado. "Una vez quisieron subirla los bomberos con una máquina por fuera y entrarla por el balcón, pero nos dio mucho miedo y no quisimos", relata su marido.

La normalidad aquí, es una palabra lejana.

"Los problemas empezaron desde que soy presidenta"

La situación se complica con tensiones vecinales. Araceli fue presidenta de la comunidad, y eso marcó un punto de inflexión. "Los problemas empezaron desde que soy presidenta", explica.

Según cuenta, su intento de poner orden, evitar enganches ilegales de luz o agua, controlar gastos, generó enfrentamientos. "No voy a permitir que se robe a los vecinos", afirma. Las consecuencias, dice, han sido duras: agresiones, amenazas, denuncias.

En medio de ese clima, la reparación del ascensor se ha convertido en un problema enquistado. Hay dinero en la comunidad, asegura, pero no acuerdos. “Pagamos mantenimiento, pagamos ascensor… y no hay ascensor”, denuncia.

Araceli ha llamado a servicios sociales, responsables municipales, administradores, organismos públicos: "Hablan, hablan... pero no hacen nada".

La pulsera de teleasistencia que siempre lleva Araceli. / Celeste Martínez

"¿Esto no es Paterna? El barrio ha cambiado mucho"

Recuerda incluso haber reclamado públicamente a través de redes sociales, señalando el contraste entre obras visibles en otras zonas de Paterna y el abandono de su barrio. “¿Esto no es Paterna? Esto ha cambiado mucho, no es el barrio de antes que era conflictivo y nadie podía entrar”, lamentaba.

Las respuestas, cuando llegan, son vagas o pospuestas. “Me dicen los de la empresa del ascensor, Pertor, que cuando terminen otras obras vendrán… pero yo lo necesito ahora”, insiste.

"Somos un estorbo"

En su relato aparece una idea que se repite, cada vez con más fuerza: la deshumanización. “Nos tratan como animales. Somos un estorbo”, dice.

No habla solo por ella. En la finca hay más personas mayores, vecinos con problemas de salud, incluso casos de amputaciones. Gente que también depende del ascensor para algo tan básico como vivir con dignidad. Araceli mira su situación y no encuentra lógica. “Solo quiero bajar a la calle, que me dé el sol, ir al médico…”, dice.

Araceli Andreu en el sofá de su casa de la Coma, en Paterna. / Celeste Martínez

"Cogeré un colchón y dormiré en la acera"

Ante la falta de soluciones, ha pensado en una forma radical de hacerse visible: bajar a la calle y quedarse allí. “Coger un colchón y dormir en la acera”, explica.

No como gesto simbólico, sino como último recurso. Como forma de obligar a que alguien mire hacia arriba, hacia ese octavo piso donde sigue esperando. Mientras tanto, su puerta sigue cerrada. No por elección. “Estoy encerrada totalmente”, dice Araceli. Y en su voz no hay metáfora. Solo realidad.

Agresión a un técnico en 2024

Por otro lado, la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sol (EVhA) ya informó en 2024 de un incidente ocurrido en esta misma finca. Un técnico de la empresa de ascensores que trabaja para la entidad, dependiente de la Conselleria de Vivienda y encargada de la gestión de los edificios, acudió a reparar un elevador y fue agredido físicamente por una persona en la finca. Tras lo sucedido, la empresa comunicó que no volvería a prestar servicio en la Coma. No obstante, según han trasladado a este diario la propia EvhA, durante esta misma semana se han llevado a cabo actuaciones para reparar varios ascensores en las calles Albal y Foios de este barrio.

Además, fuentes de la EVhA han informado a Levante-EMV que los trabajos de reparación e inspección en esta finca afectada están "inicialmente programados para la semana del 11 al 15 de mayo".