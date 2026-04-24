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Vandalismo

Aparecen pintadas racistas y machistas en Foios

Los grafitis se han plasmado en el entorno del parque de la Jutera, junto a la estación del metro

La pintada más grande aparecida este viernes en Foios.

La pintada más grande aparecida este viernes en Foios. / Redacción Levante-EMV

Ada Dasí

Ada Dasí

Foios

Pintadas racistas y de carácter machista han aparecido este viernes en Foios. Concretamente se han localizado en los muros del parque de la Jutera, junto a la estación del metro, y han despertado la indignación entre muchos vecinos. Entre ellos, el propio alcalde del municipio, Sergi Ruiz, que ha calificado este acto vandálico de "racisme, masclisme, feixisme i coentor".

Una de las pintadas de carácter racista.

Una de las pintadas de carácter racista. / Redacción Levante-EMV

Las frases escritas no dejan lugar a dudas, con referencias franquistas, pidiendo la dimisión de Sánchez y haciendo referencia a "patrulleros anti-moros", poniendo precio a las personas. Además, otro de los grafitis señala, con un carácter ofensivo, a las prostitutas.

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Una de las pintadas en la valla.

Una de las pintadas en la valla. / Redacción Levante-EMV

"Esto no es una pintada sin importancia, es una muestra clara de que determinados discursos, acaban contaminando la convivencia", añade. El primer edil continua diciendo que "limpiaremos las pintadas, pero, sobre todo, hace falta limpiar el debate público de los discursos y actitudes que encienden el odio". "Cuando se normaliza el odio, el odio acaba escrito en las paredes".

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