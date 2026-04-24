Día del Trabajador
Burjassot celebra el 1 de Mayo con horchata, fartones y bocadillos gratis para los vecinos
La fiesta del 1 de Mayo en la Plaza de Emilio Castelar contará con la música de la Orquesta Sideral y la colaboración de diversas entidades locales
La jornada festiva del 1 de Mayo se vivirá en Burjassot en la Plaza de Emilio Castelar (Ayuntamiento) donde la música de la Orquesta Sideral pondrá la banda sonora a una tarde en la que el protagonismo es para las y los vecinos del municipio que podrán degustar, de manera gratuita, horchata y fartones y los tradicionales bocadillos de longaniza acompañados de un refresco.
Esta tarde festiva, organizada y patrocinada por el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Fiestas que dirige Manuel Pérez Menero, comenzará a las 17.30 horas con una merienda popular, a base de una refrescante horchata acompañada de sus inseparables fartones.
Bocadillos
Al caer la tarde, sobre las 20.30 horas, la ciudadanía que se encuentre en la plaza podrá degustar un buen bocadillo de longaniza acompañado de un refresco.
Colaboraciones de numerosas entidades
Como es tradicional, la festividad del 1 de Mayo va a contar con la colaboración de la Federación de Fallas de Burjassot, de las Clavarías de 2026 de Sant Roc, de la Virgen de la Cabeza, de la Virgen de la Asunción y del Encuentro, de la AAVV Maestro Lope-José Carsí, de la Asociación Cultural Andaluza Al Andalus 25 Burjassot, de las Fiestas de Capitán Uribarry y de las 13 Comisiones Falleras del municipio.
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