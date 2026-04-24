Catarroja encarga asistencia técnica para localizar el origen de los vertidos en su Port y elimina los residuos de la superficie

Tras la detección de vertidos en el Port de Catarroja esta semana denunciados por un grupo ecologista, el Ayuntamiento de la localidad ha movido ficha y ha encargado la asistencia técnica para localizar su origen y la realización de las obras requeridas para su subsanación provisional.

Esto ha permitido que, en los últimos días, se haya realizado ya trabajos de limpieza en superficie para eliminar la capa de suciedad sólida que se extendía por toda la acequia y que ponía en evidencia el mal estado en el que se encuentran las aguas. Este jueves, el Port presentaba un mejor aspecto, aunque todavía quedaban algunos residuos sólidos entre las barcas, y los operarios seguían trabajando en el canal. Un equipo del Seprona tomaba muestras del agua en la desembocadura de la acequia al canal.

Otra de las acciones que se prevén en el contrato de forma inmediata es la instalación de barreras físicas para frenar los vertidos.

Peligro para la salubridad pública

Según un informe técnico, el foco afecta a aguas superficiales, terrenos agrícolas y espacios naturales protegidos y la situación supone “un peligro grave e inmediato para la salubridad pública y el medio ambiente”, por lo que el Ayuntamiento ha tenido que recurrir a un contrato de emergencia, para evitar la tramitación de procedimientos ordinarios que se dilatan en el tiempo y no agravar significativamente los daños. De este modo, la junta de gobierno local adjudicó el contrato a la empresa pública Tragsa que es la encargada de los proyectos derivados de la dana del 29 de octubre de 2024.

El vertido se halló en el tramo de la acequia de la calle número 27 del polígono industrial, con un origen todavía por determinar y se evidencia “un peligro grave para la salubridad pública, así como para la calidad de aguas superficiales y subterráneas y la biodiversidad existente en la zona”. Se considera como “aguas grises o residuales” y se advierte de que viene de aguas arriba, de la calle de Pelayo, y alcanza hasta el tramo subterráneo de la acequia antes de llegar a Cami de l’Alter, donde se observa a primera vista.

Los restos de la superficie se han eliminado casi en su totalidad. / Ada Dasí

El consistorio también recibió el aviso del Parque Natural de la Albufera de que en la zona del Port se hbaían detectado altos niveles de anoxia, debido al exceso de nutrientes.

Denuncia de Acció Ecologista-Agró

La organización Acció Ecologista-Agró denunció esta semana la llegada de aguas residuales al Port de Catarroja, advirtiendo de que, a pesar de que es un problema que se repite, se ha agravado tras los efectos de la dana de octubre de 2024, ya que "las aguas residuales de Catarroja, y sospechamos que también las de las otras poblaciones afectadas, han estado fluyendo continuamente hacia l'Albufera, contaminando gravemente el puerto y el canal que desagua en el lago".

La denuncia se apoya, según la propia organización, en los datos publicados por la Conselleria de Medio Ambiente en el programa de seguimiento de zonas húmedas, que reflejan concentraciones elevadas de parámetros asociados a contaminación fecal e industrial, como fósforo total, compuestos nitrogenados, DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y sólidos en suspensión.

Generalitat y Ayuntamiento

Desde la Generalitat Valenciana confirmaron que se está en contacto con el Ayuntamiento de Catarroja para solucionar este problema derivado de la red del alcantarillado y la canalización de aguas pluviales. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente matizaron que este episodio de vertidos es reciente al ceder parte de un muro de una canalización y en cuanto fue detectado las diferentes administraciones tomaron medidas en el asunto, a través del contrato de emergencia con Tragsa.

Según explica la conselleria, al ceder el muro ha provocado que cuando hay un exceso de aguas pluviales se desborde la canalización. En cualquier caso, matizan que la rotura no se produjo en la dana, aunque es evidente que el episodio "pudo deteriorar la infraestructura, que en los últimos días ha cedido parcialmente".

Fuentes de la Generalitat añaden que durante la dana el episodio más significativo se produjo al romperse el colector del barranco del Poyo, que sí provocaba una afección mucho más significativa. En diciembre de 2024 tras unas obras de emergencia se detuvo el vertido y, posteriormente, se llevaron a cabo otras actuaciones para realizar una infraestructura definitiva".

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Catarroja advierten de que el Port y la Albufera «son una prioridad».