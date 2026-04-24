Los centros escolares de Paiporta participan en la XI edición del certamen local “De Viva Veu”

Más de 700 alumnos, desde tercero de Primaria hasta cuarto de ESO, de los centros escolares de Paiporta han formado parte de la iniciativa “De Viva Veu”, el Certamen Escolar de Lectura en Voz Alta impulsado por la Fundació FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura y FEETS Gestió de Projectes.

La iniciativa ha culminado este 23 de abril, Día Mundial del Libro, con la celebración del certamen local en el CEIP Jaume I, donde ha participado el alumnado seleccionado para representar a su centro y se han escogido a los finalistas que participarán en la final del 23 de mayo en el Gran Teatre de Alzira.

Un momento de la lectura de los participantes. / A. P.

Representantes

En la categoría de Teuladins (tercero y cuarto de Primaria), la representante será Valèria López y el suplente, Adrián Gálvez; en la categoría de Blavets (quinto y sexto de Primaria), el representante será Miguel Ortiz y el suplente, Albert Cobollo; en la categoría de Passerells (primero y segundo de ESO), la representante será Carla Martínez y el suplente, Daniel Palés; y en la categoría de Oronetes (tercero y cuarto de ESO), los representantes serán José Manuel Campos, Daniel Colmena y Valentina Pérez.

En esta undécima edición se han reunido el CEIP Ausiàs March, el CEIP Jaume I, el CEIP Rosa Serrano, el Colegio La Inmaculada y el IES Andreu Alfaro, en un encuentro que ha mostrado el gran trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso escolar.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Paiporta, Olga Sandrós, ha explicado que “el Certamen De Viva Veu es una experiencia educativa que permite al alumnado mejorar una destreza tan importante como la expresión oral, ganando seguridad hasta llegar a compartir con toda la comunidad educativa el fruto del esfuerzo realizado durante meses”.

Otro de lo smomentos del certamen en Paiporta. / A. P.

“Quiero destacar que el gran resultado que hemos visto nace del trabajo diario en las aulas y es gracias a la gran labor de nuestros y nuestras docentes. Sin su implicación, estas iniciativas no podrían llevarse a cabo. Y desde el Ayuntamiento de Paiporta continuaremos apoyando este esfuerzo para poder ofrecer la mejor educación pública posible”, ha concluido Sandrós.

Lectura en voz alta como herramienta educativa y social

El proyecto “De Viva Veu” promueve la lectura en voz alta como herramienta educativa y social, y permite trabajarla en el aula mediante un proceso de aprendizaje que incluye ejercicios de entonación, ritmo, comprensión y expresión oral.

De este modo, la celebración del certamen local sirve para poner en valor el trabajo desarrollado en los centros educativos y destacar la importancia de la lectura y la expresión oral en el proceso de aprendizaje. Además, uno de los aspectos más destacados es que este certamen no tiene carácter competitivo, sino que busca reconocer el esfuerzo del alumnado y fomentar la lectura como una experiencia compartida entre estudiantes, profesorado y familias.

El programa ha implicado hasta ahora a más de 94.000 alumnos de la Comunitat Valenciana y cuenta cada año con la participación de más de un centenar de centros educativos y de sus respectivos ayuntamientos. Desde el Ayuntamiento de Paiporta se ha reafirmado su firme compromiso con todas aquellas iniciativas que impulsan la cultura y el desarrollo educativo del municipio.