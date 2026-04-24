Paterna: Denuncian que una parcela de zona verde acumula restos de obra, escombros y maquinaria

Un vecino de la Canyada ha presentado una denuncia administrativa ante el Ayuntamiento de Paterna para exigir que se deje de utilizar como depósito de escombros una parcela calificada por el PGOU como zona verde, situada entre las calles 12, 15, 316 y 317. La reclamación, registrada el 13 de marzo de 2026 con el número 12150/12150, pide explicaciones al consistorio y la retirada de los restos de obra acumulados en este espacio natural, que a día de hoy se siguen depositando en el espacio del Sistema Local de Espacios Libres

Según la denuncia, en esta parcela se estaría produciendo un acopio continuado de escombros y residuos de construcción y demolición (RCD) sobre suelo natural permeable, en un enclave que, según la documentación aportada, debería estar destinado exclusivamente a zona verde. El escrito apunta, además, a que los materiales podrían proceder de obras del entorno, presuntamente relacionadas con actuaciones municipales del Plan Transforma Canyada, un extremo sobre el que el denunciante solicita confirmación oficial.

Hormigón, asfalto, restos de obras

El dossier fotográfico adjunto a la denuncia identifica la parcela con la referencia catastral 5484903YJ1758S0001YZ y muestra grandes montones de hormigón, asfalto, tierras y restos de obra repartidos por el terreno. Las imágenes también recogen la presencia de maquinaria pesada y movimientos de tierras dentro del espacio, así como la degradación de una superficie que antes era permeable y formaba parte del entorno verde de La Canyada.

Zona verde donde están depositando los escombros, en una imagen reciente. / Levante-EMV

La reclamación vecinal advierte de una posible incompatibilidad de este uso con la normativa urbanística y medioambiental. En concreto, cita la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados y la Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado, al considerar que el acopio podría suponer compactación del suelo, riesgo para el subsuelo y afección directa al arbolado. El escrito menciona expresamente los artículos 5.3, 6.2.j y 14 de la ordenanza, que prohíben compactar terrenos ocupados por raíces y utilizar jardines o zonas verdes como almacén o depósito de materiales de obra.

Impacto

El anexo fotográfico también alerta del impacto sobre ejemplares de Pinus halepensis situados junto a los acopios. El documento sostiene que la proximidad de los montones de residuos al pinar puede provocar asfixia radicular, además de reducir la capacidad de infiltración natural del terreno y aumentar el riesgo de lixiviación hacia el subsuelo.

Entre las medidas solicitadas al Ayuntamiento de Paterna figuran la retirada inmediata de los escombros, la presentación de un plan de recuperación y descompactación del suelo, el acceso a la resolución que hubiera autorizado el uso provisional de esta zona verde como espacio logístico de obra y la aclaración de si estas actuaciones están financiadas con fondos europeos y cumplen el principio de no causar daño significativo al medio ambiente (DNSH).

El mal ejemplo

La denuncia pone además el foco en el “mal ejemplo” que, a juicio del vecino, supondría que el propio Ayuntamiento permitiera en una zona verde prácticas que la normativa municipal prohíbe a la ciudadanía. La petición queda ahora pendiente de respuesta municipal en un asunto que vuelve a situar en el centro del debate la protección del entorno natural de La Canyada y el uso de los espacios libres en Paterna.

El ayuntamiento: es un acopio intermedio y luego se traslada al planta

Desde el ayuntamiento, el gobierno del PSPV-PSOE ha señalado que se trata de "un acopio intermedio". La empresa que ejecuta las obras deposita material de demolición de las aceras y calles en esa parcela, y luego "se va trasladando a planta de manera correcta". El consistorio añade, ante la queja vecinal que "es el procedimiento habitual en este tipo de obras y que, en ningún caso, es un vertedero".