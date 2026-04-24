Empresarios valencianos comparten claves para la sucesión familiar en un encuentro en Torrent

La presidenta del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familia (Ivefa), Emi Boix, ha inaugurado la jornada de trabajo celebrada este jueves en Torrent, centrada sobre la sucesión familiar, donde destacados representantes del tejido empresarial valenciano han compartido experiencias reales sobre uno de los mayores retos a los que se enfrentan las compañías familiares: garantizar su continuidad entre generaciones. Boix ha estado acompañada durante la jornada, celebrada en el Mercado Municipal “Antic Mercat”, por Laura Catalá, presidenta de l'Institut Empresarial de l´Horta Sud, y por parte de la corporación municipal ha intervenido Santiago Calatayud Fabià.

Además, se ha celebrado una mesa redonda en la que empresarios y directivos que han vivido procesos de relevo generacional han compartido de primera mano su experiencia, los errores cometidos, los aprendizajes adquiridos y las claves que consideran esenciales para asegurar una transición exitosa.

Mesa redonda

En la mesa redonda han intervenido Patricia Andreu, de la dirección de Chocolates Andreu; Lidia Garrido, co-CEO de Don Pa Artesans; José Antonio Gómez, gerente de Kaldevi; e Inés Bartual, gerente de Mare Nostrum Gráficas. La mesa ha estado moderada por Leo Delgado, director de zona de Caixa Popular.

Sin urgencias

Asimismo, la presidenta de Ivefa ha destacado que “la sucesión no debe abordarse como una urgencia, sino como un proceso estratégico que requiere estudiar y analizar muy bien la situación para poder anticiparse para conseguir, a través del diálogo, una visión compartida del futuro de la empresa”.

Jornada sobre la sucesión de la empresa familiar. / Levante-EMV

Además, Boix ha señalado que esta jornada ha buscado ofrecer “referentes reales y cercanos” a otras familias empresarias: “Escuchar a quienes ya han recorrido este camino permite afrontar el relevo con más seguridad, aprender de experiencias concretas y preparar mejor la continuidad del proyecto empresarial”.

Por último, tras el coloquio se ha organizado un café networking, para favorecer el intercambio de ideas, la generación de contactos y la resolución de dudas entre asistentes y ponentes ya que, con esta iniciativa, ambas entidades han reforzado su compromiso con la empresa familiar, un pilar fundamental del tejido económico valenciano, promoviendo espacios de reflexión y acompañamiento en torno a su continuidad y crecimiento.

El Ivefa

El Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar, IVEFA, es el espacio y la voz de la empresa familiar. Una asociación empresarial independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ayudar a las empresas familiares a prosperar en sus actividades, facilitar su desarrollo profesional y proteger sus intereses económicos. Además de acompañarlas en los tránsitos generacionales y apoyarlas en la prevención de conflictos familiares.

l'Institut Empresarial de l'Horta Sud

L’Institut Empresarial de l’Horta Sud está constituido por trece asociaciones empresariales de la comarca de l’Horta Sud. Como asociación de asociaciones empresariales, l’Institut representa la realidad empresarial de la comarca y trabaja para la reindustrialización, la adaptación y la innovación.

Además, l’Institut también pone el foco en la continuidad y mejora de un modelo empresarial como el de l’Horta Sud, con gran importancia de la PYME y la micropyme, la mayoría de ellas de carácter familiar.