La Mancomunitat de l’Horta Sud impulsa el ciclismo junior con un trofeo que recorre 14 municipios

El V Trofeo Junior Mancomunitat de l’Horta Sud celebrará este sábado, 25 de abril, una nueva edición con la participación de 150 ciclistas pertenecientes a 16 equipos. La prueba, organizada por el Biciclub Picassent y respaldada por la institución comarcal con una aportación de 4.800 euros, continúa consolidándose dentro del calendario deportivo.

La carrera arrancará a las 15 horas desde el Port de Catarroja y recorrerá un total de 111 kilómetros, atravesando 14 municipios de la comarca, además de la pedanía de la Torre y el Barrio del Cristo. El trazado discurre mayoritariamente por núcleos urbanos y, tras completar dos vueltas, finalizará en Picassent.

El itinerario partirá de Catarroja y continuará por Massanassa, Alfafar, Sedaví, la pedanía de la Torre, Paiporta, Picanya, Alaquàs y Aldaia, llegando al Barrio del Cristo. Desde allí, el recorrido regresará por varias de estas localidades, incorporando también Albal, Beniparrell, Silla y Alcàsser antes de alcanzar Picassent. En la segunda vuelta, el circuito incluirá además el paso por Torrent antes de enfilar el tramo final hasta la meta.

“Esta carrera fomenta el deporte y el esfuerzo entre la juventud"

El presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, ha destacado la importancia de esta cita deportiva: “Esta carrera fomenta el deporte y el esfuerzo entre la juventud, además de vertebrar la comarca”.

Por su parte, el director técnico de la prueba, Fernando Gerico, subraya el valor territorial del evento y explica que “otro de los objetivos de la prueba es divulgar nuestro territorio entre participantes de otras comarcas e incluso de otras comunidades autónomas, ya que pasa por distintas zonas de muchos municipios”.

Notable incremento respecto a 2025

En cuanto a la participación, la prueba ha experimentado un notable incremento respecto a 2025, pasando de un centenar de corredores a los 150 inscritos en esta edición. Este crecimiento se atribuye tanto a la consolidación del trofeo como a la modificación normativa de la Federación Valenciana de Ciclismo, que permite la participación de ciclistas sub-23 en categoría junior, ampliando así el rango de edad entre los 19 y los 23 años. Los equipos proceden principalmente de la Comunitat Valenciana, aunque también participan clubes de Murcia y Castilla-La Mancha.

Fomento del deporte comarcal

Además de esta competición, la Mancomunitat de l’Horta Sud mantiene su apuesta por el fomento del deporte comarcal mediante diversas ayudas. Entre ellas, destaca la subvención de 1.500 euros al Circuito de Carreras Populares, que incluye pruebas en Xirivella, Manises, Benetússer, Alaquàs, Albal, Aldaia y Beniparrell a lo largo del calendario.

Asimismo, la institución destina 1.000 euros a la I Liga de Petanca Asociaciones de Torrent, organizada por Artic y el Club de Petanca de Torrent, en la que participan seis equipos y que se desarrolla entre el 14 de abril y el 14 de mayo con un total de 15 partidas.

Por último, la Mancomunitat también contribuye con 3.000 euros a la Federació de Pilota Valenciana para la celebración de la Trobada Mancomunitat de l’Horta Sud, prevista para otoño y que reúne a una media de 250 niños y niñas de distintas escuelas deportivas.