Massalfassar, epicentre de les Trobades de l’Horta Nord
La localitat acull per primera vegada les trobades de l'Horta Nord, amb una setmana plena d’activitats que culmina amb el dia gran el 26 d’abril
Massalfassar acull per primera vegada la Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Nord, en col·laboració amb l’Ajuntament, una jornada dedicada a la llengua, la cultura i la convivència entre totes les comunitats educatives de la comarca, que enguany celebra la 39ª edició.
Escola Valenciana, entitat cívica i social que promou la jornada, explica que "les Trobades han estat i són un punt d’encontre on alumnes, mestres i famílies eixim al carrer per mostrar amb orgull, estima i alegria allò que som. Van nàixer per reclamar el valencià a l’escola quan no tenia espai ni suport suficient i hui continuen sent necessàries perquè ens el volen reduir a una opció prescindible, a una anècdota intranscendent".
Per la seua part, l’alcalde de Massalfassar, Robert Margaix, destaca la importància d’aquest esdeveniment per al municipi: "acollim amb il·lusió i alegria aquesta trobada. És una celebració que afavoreix la nostra llengua, la nostra cultura i la labor imprescindible de l’escola pública com a espai de convivència, aprenentatge i futur".
Encara que el dia gran de la trobada arriba el dia 26 a la localitat de l’Horta Nord, durant els dies previs a la cita hi ha hagut una serie d’activitats en relació amb aquesta festa, on la cultura, la música i el territori han sigut els protagonistes.
El divendres 17 d’abril, a les 19 hores, es va presentar el nou número de la revista Espai Carraixet al Trinquet. El dissabte 18 d’abril, a les 17 hores, es van entregar els guardons del Sambori Comarcal al saló d’actes del Centre Cívic, amb l’actuació del grup musical Trobadorets. A les 23 hores es va celebrar el concert de La Gira, amb l’actuació del grup La Fulla i, posteriorment, d’Auxili.
Trobada de Secundària i Batxillerat
Els dies dilluns 20, dimarts 21 i dimecres 22 d’abril, entre les 10 i les 13.30 hores, es va dur a terme la Trobada Musical al saló d’actes del Centre Cívic. El dijous 23 d’abril, entre les 10 i les 13.30 hores, es va celebrar la Trobada de Secundària i Batxillerat a l’avinguda Blasco Ibáñez, en la que van participar més de 1.000 alumnes.
Hui, divendres 24 d’abril, a les 19 hores, es realitza una visita a l’exposició de cartells i fotografies participants del concurs escolar. Posteriorment, se celebra un sopar homenatge al Centre Cívic, en què es reconeix el musicòleg de Massalfassar Josep Vicent Frechina, els Dimonis de Massalfassar, que commemoren 35 anys d’activitat, i Josep Fontestad, també de Massalfassar. Durant l’acte, té lloc el parlament i l’actuació de Marta Margaix. Finalment, a les 23 hores, té lloc l’actuació de Savaluc Trio.
Jornada principal
El dia 26 es celebra el dia principal amb la Trobada d’Infantil i Primària. A les 10.30 hores es realitzarà una cercavila. A les 11 hores tindran lloc tallers i actuacions. A les 13 hores se celebrarà una dansà popular i, a les 13.30 hores, es farà una visita al monument commemoratiu de la Trobada a Massalfassar. A les 14 hores es farà el dinar. Finalment, a les 16 hores tindrà lloc l’actuació del grup musical Ramonets a la plaça de l’Església.
Segons assenyala l’alcalde, "els carrers de Massalfassar estaran plens de xiquets i xiquetes que utilitzen el valencià amb naturalitat, el millor exemple per a demostrar que la nostra llengua està viva". Margaix vol agrair també "la dedicació del professorat i el suport de les famílies a una educació arrelada i oberta al món".
