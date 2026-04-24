Mislata refuerza el control de patinetes eléctricos con una patrulla específica y medidor de velocidad

Una patrulla específica, un medidor de velocidad portátil y la incorporación de tres patinetes eléctricos son las herramientas con las que la Policía Local de Mislata reforzará el control de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en la ciudad. Además, el consistorio trabaja en una ordenanza municipal que permitirá regular con mayor rigor el uso de los patinetes eléctricos, priorizando la seguridad de los vecinos y vecinas y fomentando una conducción responsable, especialmente entre la juventud.

Los tres patinetes eléctricos permitirán a los agentes desplazarse de forma más ágil y sostenible por diferentes puntos del municipio, reforzando la presencia policial y facilitando una respuesta más rápida ante posibles incidencias relacionadas con el uso indebido de estos vehículos. Con esta nueva dotación, el consistorio da un paso más en su compromiso con la seguridad vial y la protección de peatones, especialmente en aquellas zonas con mayor tránsito de personas.

El alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha destacado que esta iniciativa “supone un paso más en la modernización de nuestra Policía Local, adaptándola a las nuevas formas de movilidad urbana y a las necesidades actuales de la ciudad”. Además, “la incorporación de estos nuevos recursos nos permite reforzar la seguridad vial en Mislata y garantizar una mejor convivencia entre peatones y usuarios de vehículos de movilidad personal, apostando también por una movilidad más sostenible".

Normas de circulación

La nueva patrulla tendrá como principal objetivo velar por el buen uso de los patinetes eléctricos en Mislata, supervisando que se respeten las normas de circulación, el uso de espacios habilitados y las condiciones técnicas exigidas para estos vehículos. Asimismo, el nuevo medidor de velocidad permitirá detectar aquellos patinetes que hayan sido manipulados para superar la velocidad máxima autorizada.

Ordenanza municipal

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana se ha anunciado además que el Ayuntamiento está trabajando en la redacción de una Ordenanza Municipal de Vehículos de Movilidad Personal, que regulará de forma específica el uso de estos medios de transporte en la ciudad. Esta normativa establecerá criterios más concretos y rigurosos que en otros municipios, con el objetivo de adaptar la regulación a la realidad urbana de Mislata y reforzar la seguridad de vecinos y vecinas.

Entre las medidas previstas, se contemplará un régimen sancionador para aquellos usuarios que incumplan la normativa o circulen con vehículos modificados que excedan la velocidad permitida. En este sentido, el nuevo velocímetro será una herramienta clave para identificar estos casos y proceder a su correspondiente sanción.

Campañas informativas

Además del control policial, el Ayuntamiento pondrá en marcha campañas informativas en los institutos del municipio, dirigidas a concienciar a los y las jóvenes sobre la importancia de una conducción responsable y sobre las obligaciones legales asociadas al uso de los VMP.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mislata reafirma su apuesta por una movilidad más segura, ordenada y respetuosa con el espacio público, combinando prevención, información y control para garantizar una mejor convivencia en las calles del municipio.