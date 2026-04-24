El Parc Tecnològic de Paterna diseña su Plan de Movilidad Sostenible hasta 2035 con menos coche y más transporte público

El Parc Tecnològic de Paterna ha dado el primer paso para definir su nuevo Plan de Movilidad Sostenible 2026-2035, una hoja de ruta clave para gestionar el crecimiento del área empresarial y avanzar hacia un modelo de transporte más eficiente, accesible y sostenible.

La Entidad de Gestión y Modernización (EGM) inició el proceso con una sesión participativa abierta a empresas, en la que se presentó el balance del plan anterior (2019) y se expusieron los principales retos de futuro. La jornada, celebrada con la participación de técnicos y responsables empresariales, evidencia el cambio de enfoque: menos dependencia del coche y mayor protagonismo del transporte público y las nuevas formas de movilidad. La sesión fue conducida por Francesc Arechavala, director de proyectos de movilidad urbana en IDOM, responsable de la presentación.

Menos coche, más transporte público y teletrabajo

El diagnóstico deja datos significativos sobre la evolución de la movilidad en el parque. Aunque el número de trabajadores ha crecido con fuerza —de 10.000 a cerca de 15.000— y los desplazamientos diarios han aumentado hasta los 12.200, se han producido avances relevantes en sostenibilidad.

Francesc Arechavala durante la reunión de presentación de resultados del diagnóstico de movilidad. / Levante-EMV

El uso del vehículo privado ha bajado del 93 % al 87 % -una reducción de 6 puntos porcentuales-, mientras que el uso transporte público ha triplicado su presencia, pasando del 3 % al 9 %. Además, el teletrabajo, en su mayoría de forma parcial, se ha consolidado como un factor estructural, creciendo del 3,6 % al 38,9 %, lo que ha contribuido a aliviar la presión sobre los accesos.

Estos cambios reflejan una transformación progresiva en los hábitos de movilidad, aunque todavía insuficiente para evitar problemas de congestión en horas punta.

Más actividad, pero también más congestión

El crecimiento del enclave empresarial también ha traído consigo efectos negativos en términos absolutos. El aumento de desplazamientos ha provocado mayor saturación en los accesos y un incremento del tiempo medio de viaje en coche, que ha pasado de 27 a 36 minutos.

Este escenario obliga a replantear la estrategia de movilidad, apostando no solo por infraestructuras, sino por gestionar mejor la demanda.

Balance del plan 2019: luces y sombras

El anterior plan de movilidad ha ejecutado algo más de la mitad de sus medidas (53 %), condicionado por factores económicos, técnicos y de coordinación institucional. Sin embargo, ha dejado avances destacados, especialmente en movilidad eléctrica —con el 100 % de las acciones completadas— y en transporte público, con cerca del 60 % de las iniciativas desarrolladas .

Un nuevo modelo: gestionar la movilidad, no solo ampliarla

El nuevo plan 2026-2035 cambiará el enfoque tradicional. La prioridad será gestionar la demanda de movilidad en lugar de seguir ampliando infraestructuras, con especial atención a la accesibilidad, la calidad urbana y el impacto ambiental.

Entre las primeras líneas de trabajo ya planteadas destacan el refuerzo del transporte público —con propuestas como un sistema BRT (Bus de Tránsito Rápido)— como alternativa rápida al tranvía, la creación de hubs de movilidad con aparcamientos disuasorios verticales y el impulso de soluciones de micromovilidad como bicicletas y patinetes.

Participación empresarial y coordinación institucional

El proceso de elaboración del plan será participativo, con talleres y espacios de trabajo en los que se implicará a empresas, administraciones y agentes sociales. La coordinación con Generalitat, Ayuntamiento de Paterna, Bétera y el Ministerio será clave para materializar las medidas. La gerente de la EGM Parc Tecnològic Paterna, Manuela Pedraza, destacó que “uno de los ejes fundamentales del nuevo plan debe ser la participación de todos los agentes implicados”.

Con este nuevo plan, el Parque Tecnológico de Paterna busca consolidarse como un referente en movilidad empresarial sostenible, en un contexto de crecimiento que exige soluciones innovadoras para garantizar la competitividad y la calidad de vida de su entorno.