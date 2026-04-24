La plataforma contra la ampliación del aeropuerto vuelve a reclamar ante las puertas de Europa

El proyecto de ampliación del Aeropuerto de Manises, anunciada por el Gobierno el año pasado, no ha hecho más que acrecentar las voces críticas que denuncian el impacto acústico y la contaminación medio ambiental que representa esta infraestructura para los municipios de su entorno como Manises, Quart de Poblet, Aldaia, Mislata y Xirivella, entre otros.

La Plataforma 'No Ampliación, sí su Traslado' ha vuelto a llamar a las puertas de Europa con un escrito presentado ante la Comisión de Peticiones en el que solicita que se exija a las autoridades locales, autonómicas y estatales medidas operativas concretas y verificables para reducir de manera inmediata la exposición al ruido y contaminación del aire, y que se extiendan las insonorizaciones a todas las viviendas y equipamientos críticos afectados, más allá de la actual huella acústica y térmica.

De igual modo, la plataforma reclama la realización de estudios epidemiológicos sobre los efectos del ruido en la población y encuestas de percepción ciudadana, para guiar políticas de salud pública. También pide que el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo realice una evaluación comparativa con otros aeropuertos del territorio que hayan reducido con éxito el ruido nocturno y la exposición residencial.

Infracción de España pendiente

A todo esto se suma la reclamación de que se concluya el procedimiento de la infracción abierta por la Comisión Europea contra España por incumplir la Directiva 2002/49/CE sobre ruido Ambiental, respecto a la falta de elaboración y revisión de mapas estratégicos de ruido y planes de acción en grandes aglomeraciones, ejes viarios y ferroviarios.

Previamente, los miembros de la plataforma mantuvieron una reunión con el eurodiputado Vicent Marzá para que defienda sus intereses en el Parlamento Europeo. "El continuo ruido y contaminación que generan los aviones que sobrevuelan nuestras viviendas están perjudicando gravemente nuestra salud, es decir, están privándonos de nuestro derecho a vivir en un medio ambiente limpio reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", señalan desde la entidad.

Defensor del Pueblo Europeo

Esta no es la primera vez que esta problemática aterriza en Europa. Ya lo hizo en julio del año pasado con una carta de la Plataforma al Defensor del Pueblo Europeo en la que pedía tomar medidas contra España por la falta de mapas de ruidos y planes de acción sobre el ruido ambiental que generan los aviones que sobrevuelan los municipios afectados. La contestación fue la apertura de una investigación por la mala gestión de la Comisión Europea por su tardanza para resolver esta cuestión, cuyo procedimiento se inicio en 2016.

La Plataforma 'No ampliación, sí su traslado' recrudeció su guerra contra el aeropuerto tras el anuncio del Gobierno en septiembre de 2025 de su intención de ampliar las instalaciones de Manises. El impacto acústico afecta a municipios de las comarcas de l’Horta Sud, l’Horta Nord, el Camp de Túria y la ciudad de València, con una población superior a las 500.000 personas que viven en Manises, Quart de Poblet, Aldaia, Barrio de Cristo, Mislata, Xirivella, Riba-roja de Turia y València (esencialmente al barrio de Patraix).

“Esto incrementará la actividad aérea y, por tanto, el ruido ambiental, sin que se hayan adoptado medidas eficaces de mitigación o restricciones operativas”, matizan. El Aeropuerto de Manises, en la actualidad, tiene un volumen mensual de 7.852 operaciones de aeronaves (mayo 2024): 5.090 durante el día, 1.659 por la tarde y 1.103 por la noche, entre las 23:00 h. y las 7:00 h.

"La ampliación del aeropuerto amenaza con agravar el problema. Se estima que la contaminación acústica se pueda doblar si se pone en marcha una nueva pista y se aumenta el número de vuelos para satisfacer los intereses de los operadores".

Puntos de medición

Otra de las medidas que han puesto en marcha desde la plataforma en las últimas semana, ha sido la de solicitar ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana la instalación de los puntos necesarios de medición de la calidad del aire más cercanos al aeropuerto.

"Es necesario instalar estos puntos de medición de la calidad porque el aire contaminado que generan los aviones que sobrevuelan nuestras viviendas, durante los aterrizajes y despegues y según estudios realizados por el Instituto de Salud Pública de Países Bajos, aumenta el riesgo de hipertensión, diabetes y demencia debido a las partículas ultrafinas que se encuentran en el humo que generan los aviones durante el vuelo", explican.