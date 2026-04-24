Obras
La Pobla de Farnals contará con un parque de bomberos renovado con una inversión de la Diputación de Valencia
La reforma integral del parque de bomberos de La Pobla de Farnals contempla la ampliación del edificio y la reorganización de dependencias internas
El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia llevará a cabo una reforma integral del parque de bomberos ubicado en La Pobla de Farnals, con el objetivo de modernizar unas instalaciones consideradas estratégicas para la atención de emergencias en la comarca de l’Horta Nord.
El anuncio lo ha realizado el diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia y presidente del Consorcio, Avelino Mascarell, quien ha subrayado que la intervención “está destinada a modernizar unas instalaciones clave para la respuesta ante emergencias en l’Horta Nord y adaptarlas a las nuevas necesidades operativas del servicio”.
Casi 800.000 euros de presupuesto
La actuación contará con un presupuesto cercano a los 800.000 euros e incluirá la ampliación del edificio en unos 60 metros cuadrados por planta, lo que supondrá una superficie adicional total de 120 metros cuadrados. En la planta baja se ampliarán espacios como la cocina y el comedor, mientras que la primera planta ganará nuevas áreas destinadas a dormitorios, gimnasio y duchas. A ello se sumará una reorganización completa de las dependencias interiores para mejorar la funcionalidad del parque.
El proyecto también contempla mejoras técnicas para adaptar las instalaciones a la normativa vigente, así como la renovación de carpinterías interiores y exteriores y actuaciones en la urbanización del entorno del edificio.
Mascarell ha destacado que “el Consorcio sigue apostando por la mejora continua en el servicio que da a los ayuntamientos y a la ciudadanía, invirtiendo en infraestructuras útiles, modernas y dignas para los profesionales que integran el Consorcio”, al tiempo que ha remarcado que “contar con mejores parques significa ofrecer una respuesta más rápida, eficaz y segura ante cualquier emergencia”.
"Queremos que sea una realidad lo antes posible"
Asimismo, ha señalado que “una vez aprobada la asignación presupuestaria, estamos inmersos en la redacción del proyecto constructivo para que el nuevo Parque de Bomberos sea una realidad lo antes posible”.
Esta intervención forma parte del plan de inversiones aprobado recientemente por la Asamblea General del Consorcio, que movilizará cerca de 30 millones de euros para reforzar los medios e infraestructuras en toda la provincia. Tal y como ha recordado Mascarell, “la inversión se integra en el plan de 30 millones aprobado por la Asamblea del Consorcio para reforzar parques, medios e infraestructuras en la provincia”.
El programa incluye la mejora de instalaciones, la renovación de equipamientos y la adquisición de nuevos vehículos, con el objetivo de modernizar la estructura operativa del servicio y mejorar su capacidad de respuesta.
Entre las primeras actuaciones previstas dentro de este paquete destaca también la reforma del parque de Torrent, cuyas obras comenzarán el próximo mes de mayo y permitirán actualizar unas instalaciones con cerca de tres décadas de antigüedad mediante la renovación del edificio, la mejora del hangar y la incorporación de nuevas dotaciones para el personal operativo.
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