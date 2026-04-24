Vaivén
Problemas para el torrentino que aspira a rector de la Universidad de Murcia
Al torrentino Samuel Baixauli, que aspira a rector de la Universidad de Murcia en una reñida competición con Alicia Rubio, le rondan los problemas. Y es que , tras conocerse el resultado de la primera votación correspondiente a las elecciones al Rectorado y que ha dejado a ambos como únicos candidatos al puesto, la tensión va en aumento.
Si la campaña electoral estuvo salpicada de polémica –con acusaciones cruzadas entre los candidatos a raíz del voto anticipado y un debate que contó con un teléfono móvil como protagonista inesperado–, también lo va a estar esta semana entre urnas. Y es que la propia Rubio, según han contado nuestros compañeros de la Opinión de Murcia, del mismo grupo que Levante-EMV, ha interpuesto una demanda por difamación en el juzgado dirigida a alguien «del entorno del equipo de Baixauli».
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