Problemas para el torrentino que aspira a rector de la Universidad de Murcia

Al torrentino Samuel Baixauli, que aspira a rector de la Universidad de Murcia en una reñida competición con Alicia Rubio, le rondan los problemas. Y es que , tras conocerse el resultado de la primera votación correspondiente a las elecciones al Rectorado y que ha dejado a ambos como únicos candidatos al puesto, la tensión va en aumento.

Si la campaña electoral estuvo salpicada de polémica –con acusaciones cruzadas entre los candidatos a raíz del voto anticipado y un debate que contó con un teléfono móvil como protagonista inesperado–, también lo va a estar esta semana entre urnas. Y es que la propia Rubio, según han contado nuestros compañeros de la Opinión de Murcia, del mismo grupo que Levante-EMV, ha interpuesto una demanda por difamación en el juzgado dirigida a alguien «del entorno del equipo de Baixauli».